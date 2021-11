Sam Heughan a avoué la raison pour laquelle il était sur le point de refuser d’être Jamie Fraser dans Outlander

Shafer One Point Five 2015

La vigne est une plante à laquelle il faut donner du temps. Elle nécessite de la tranquillité et de la patience et il faut éviter de se précipiter. Les raisins qui germent sont davantage le fruit du futur que du présent. C'est du moins ainsi qu’il faut penser pour que les choses se passent bien. Pour cette raison, il n'est pas rare de trouver une concaténation de générations dans des domaines viticoles qui ont déjà une certaine expérience. Grands-parents, parents, enfants et arrière-petits-enfants sont les témoins vivants d'une tradition et d'un savoir-faire. C'est ce qui a de plus normal et de plus logique. La loi de la vie. Mais en Californie, plus précisément dans l’A.V.A. Napa Valley, il y a une exception qui confirme la règle : le domaine viticole Shafer. John et Doug Shafer, père et fils, y travaillent ensemble depuis 1983 dans le district de Stags Leap. C'est là que la tradition et la nouveauté se rejoignent, la fusion de toute une génération (celle du père) avec la moitié de l'autre (celle du fils). Au total, une génération et demie à la tête de ces domaines. Et c'est ainsi que Shafer One Point Five est né. Le vignoble à flanc de colline de Shafer et le Borderline (à deux miles au sud de la cave) sont les deux endroits d’origine du Shafer One Point Five. La production et la vinification y sont entièrement durables, avec des processus très respectueux de l'environnement dans la première cave des États-Unis à utiliser l'énergie solaire et à recycler l'eau de pluie. Les raisins, de grande qualité, sont acheminés vers la cave où, après la vinification, ils sont élevés pendant 20 mois en fûts de chêne français neufs. Comme l'explique le domaine viticole sur son site web, Shafer One Point Five est un hommage à la famille, à la relation entre le père et le fils. Ce n'est pas une mauvaise idée de l'écouter et de déboucher une bouteille pour porter un toast et faire la fête en famille en toute occasion. N'importe quelle excuse fera l'affaire.