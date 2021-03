Sam Fogarino, batteur d’Interpol, confirme un nouvel album du groupe | 45S

Être l’un de ces groupes qui peuvent se permettre de donner ou non un concert virtuel dans une crise aussi grande que celui qui vit actuellement l’industrie de la musique, le groupe new-yorkais, Interpol, semble-t-il, est sur le point d’enregistrer ce qui serait son septième album studio, selon son batteur, Sam Fogarino.

Dans une conversation agréable avec Brian Franklin pour son podcast Achievements & Strategies, Fogarino a commenté certaines des idées du groupe pour ce nouveau label, tout en avouant quelles chansons il n’aime pas dans le groupe avec ses favoris.

«Nous avons beaucoup de chansons, plus que d’habitude. Dans 3 semaines nous nous rencontrerons, en personne, mais ce sera dans un endroit loin au nord de New York, loin de tout et dans une maison suffisamment grande pour ne pas avoir à respirer de près ».

Il a ajouté: « Nous jouerons en direct, nous prendrons tout ce que nous avons enregistré à distance, nous le mettrons ensemble et le jouerons parce que nous enregistrerons à la fin de l’été » dans un nouvel album dit-il « Le mieux est d’être les trois ensemble dans une pièce. Interpol est un gang, quelle que soit la technologie dont nous disposons, c’était génial qu’aucun de nous ne cède».

Alors qu’au moment de répondre quelles étaient les chansons qu’il aimait le moins à propos d’Interpol, Fogarino a souligné que le problème n’était pas l’un des thèmes, mais le contexte dans lequel ils ont été créés, soulignant « Qui pensez-vous » de son troisième album ‘Our Love To Admire’ car c’est à cette époque que les conflits avec l’ancien bassiste, Carlos Dengler, ont commencé à être plus forts.

«Il y avait beaucoup de combats dans cette chanson et j’étais au milieu de ces combats. Il y avait de nombreuses tensions entre Carlos et Paul. Carlos quittait déjà le groupe. Même si Paul et moi faisions les choses seuls, nous ne voulions pas changer le visage d’Interpol, et Carlos l’a fait. Il se considérait déjà comme un compositeur de films et c’était tout ce qu’il voulait faire. Il voulait tout contrôler et ne se souciait pas d’où nous venions ».

Pour ses chansons préférées, Fogarino a mis en évidence Untitled « , » Public Pervert « , » Pace is the Trick « , » Success « , » My Blue Supreme « , » The Rover « et « Rest My Chemistry », qui « Il aime jouer en live. »

Pour écouter la conversation qu’il a eue avec Brian Franklin pour son podcast Achievements & Strategies, vous pouvez cliquer ici et dans ce que nous attendons de nouveaux détails de son album, nous vous laissons avec «Obstacle 1», l’une des chansons les plus emblématiques de l’américain bande.