Sam Fender a rendu un puissant hommage à sa ville natale pendant le set électrique de Glastonbury

Il a dit: « Oh mon putain de mot Glastonbury, comment ça va? Moi et les garçons n’avons jamais été ici auparavant; nous n’avons jamais été ici en tant que parieurs, nous n’avons jamais joué ici et nous faisons tout cela en un jour, ce qui est l’expérience la plus folle.

La performance de Fender a été diffusée en direct sur BBC One, avec la star interprétant des succès tels que « Seventeen Going Under » et « Will We Talk ». Il a également dédié « Spit of You » à son père, Al Fender.