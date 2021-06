Sam et Twitch, spin-off de Spawn TV, se produisent avec les producteurs de Mare of Easttown

UNE Frayer spin-off arrive sur le petit écran. Todd McFarlane, le co-fondateur d’Image Comics qui a créé le Frayer l’univers, a révélé qu’un Sam et Twitch L’émission télévisée est officiellement en préparation. Le duo de détectives a fait ses débuts dans le tout premier numéro du Frayer bande dessinée en 1992. Maintenant, ils sont sur le point de faire la une d’une émission des producteurs derrière HBO Jument d’Easttown.

Selon plusieurs rapports, Todd McFarlane est sur le point de produire Sam et Twitch aux côtés de Sean Canino à travers la bannière de production McFarlane Films. Paul Lee et Mark Roybal de wiip, qui ont produit Jument d’Easttown, sont les producteurs exécutifs de la série. Jason Smilovic et Todd Katzberg, créateurs de l’émission télévisée Condor, sont chargés d’adapter les personnages pour la télévision. Ils serviront également de producteurs exécutifs. Aucun réseau ou service de streaming n’est encore associé à l’émission. McFarlane avait ceci à dire à ce sujet dans un communiqué.

« Mes deux personnages de détective Sam Burke et ‘Twitch’ Williams sont apparus dans le tout premier numéro de Spawn # 1 en 1992. Depuis lors, ils sont devenus les favoris des fans et se sont diversifiés dans leur propre série de bandes dessinées au fil des ans. Leurs histoires , mélangeant le crime noir traditionnel et le surnaturel, est une combinaison que j’ai toujours pensé ferait pour un drame télévisé divertissant. L’ajout de wiip et les compétences d’écriture créative de Jason Smilovic et Todd Katzberg font pour une équipe très convaincante que nous tous l’espoir mène au spectacle divertissant que nous savons que cela peut être. Si vous aimez les histoires de crime cool, lunatiques, effrayantes et étranges, ce sera votre tasse de thé ! »

Jument d’Easttown est rapidement devenu un phénomène de streaming sur HBO Max. Dans une banlieue de Philadelphie, une détective nommée Mare Sheehan enquête sur le meurtre récent d’une mère adolescente tout en essayant d’empêcher sa propre vie de s’effondrer. Mare est un héros local, ayant été la star d’un match de championnat de basket-ball au lycée il y a 25 ans. le Jument d’Easttown finale est l’épisode le plus regardé de HBO Max.

Frayer est l’une des bandes dessinées les plus réussies de l’histoire. Il détient le record du monde Guinness de la bande dessinée la plus ancienne appartenant à un créateur, avec 318 numéros et plus. Todd McFarlane lance également actuellement un univers complet de titres interconnectés, à commencer par L’univers de Spawn#1, qui comprendra Roi Spawn et Rejeton de Pistolero. Mais McFarlane a pour objectif de conquérir Hollywood. Sam et Twitch ce n’est que le commencement.

Todd McFarlane essaie depuis longtemps d’obtenir une nouvelle cote R Frayer film du sol. Il a écrit un scénario qu’il a l’intention de réaliser et a conclu un accord avec Blumhouse Productions. Jamie Foxx est attaché dans le rôle principal, avec Jeremy Renner prêt à jouer Twitch Williams. Les développements ont été lents, mais McFarlane a promis à plusieurs reprises que cela allait arriver. Mais avec le riche univers de personnages d’Image Comics, en particulier en ce qui concerne Frayer, la société et McFarlane pourraient avoir beaucoup plus à offrir au bon studio.

Les univers cinématographiques, tels que l’univers cinématographique Marvel et l’univers étendu DC, ainsi que La conjuration univers, ont connu un énorme succès ces dernières années. Todd McFarlane a récemment laissé entendre qu’un univers cinématographique Spawn pourrait être sur la table. Cela pourrait être une offre attrayante pour le bon studio cherchant à se lancer dans le jeu de l’univers cinématographique.Sam et Twitch pourrait être la première pièce de ce puzzle. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles.

Sujets : spawn