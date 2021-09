Sam Esmail va réaliser un film avec Julia Roberts pour Netflix

Qui n’a pas encore vu Monsieur Robot du début à la fin, vous ne savez pas ce que vous manquez. L’un des meilleurs drames de la télévision récente, du début à la fin, a été celui qui a créé Sam e-mail et a joué Rami Malek, avant de rester avec l’Oscar pour son travail dans Rhapsodie bohémienne. Temps plus tard, E-mail il a également été en charge de la première saison de Retour à la maison, qui a joué Julia Robert, avec qui il retravaillera sur un projet annoncé cet après-midi.







E-mail préparer un film pour Netflix qui dirigera Julia Robert et Mahershala Ali. Ce dernier s’est retrouvé avec un rôle qui devait à l’origine être pour Denzel Washington. Le drama s’intitulera Laisse le monde derrière (Laissez le monde derrière) et sera basé sur le roman de Rouman Alam. La nouvelle de ce film avait commencé à circuler à la fin de l’année, mais ce n’est qu’aujourd’hui que le changement de casting s’est confirmé.

Julia Robert Elle sera également la productrice de ce film avec Sam e-mail, tandis que Alam sera crédité en tant que producteur exécutif. Laisse le monde derrière se concentre sur deux familles inconnues qui se retrouvent forcées ensemble pendant un week-end où rien ne va. Selon Date limite, le roman aborde des questions aussi complexes que la paternité, le racisme et le classisme, et comment tout se déroule dans un contexte de crise.

Homecoming est né à l’origine en tant que podcast. (IMDb)



Pour Mahershala Ali des temps très chargés viendront car, en plus de ce nouveau film pour Netflix tu dois ajouter Lame, la refaire du personnage qui incarnait les bécassines de Wesley, qui sera désormais ajouté à Univers cinématographique Marvel (MCU). D’autre part, le film de Apple Studios, chant du cygne, qui sortira à la mi-décembre et serait en lice pour son troisième oscar.

Quand Blade sortira-t-il ?

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé avec exactitude, on sait que Lame est l’un des prochains films à apparaître dans le MCU. En fait, c’est l’un des plus avancés, avec son directeur confirmé. Il s’agit de Bassam tariq, qui a récemment clôturé sa participation et se chargera de donner vie à ce personnage connu pour lutter contre les vampires. La trilogie des années 90 est considérée comme l’un des responsables de la naissance du genre des super-héros au cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Mahershala Ali a remporté un Oscar pour Moonlight et l’autre pour Green Book. (Getty)



La semaine dernière, l’étude qui a commandé Kevin Feige a confirmé qu’en 2024, il y aura quatre premières, donc l’une d’entre elles pourrait être Lame. Les dates sélectionnées par merveille C’était le 16 février, le 3 mai, le 26 juillet et le 8 novembre 2024. En plus du film dirigé par Mahershala Ali, dans un dossier il y en a un sur Les 4 Fantastiques dirigé par Jon watts, Deadpool 3 et une bande potentielle sur les x-men.