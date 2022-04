Sam Elliott s’excuse pour avoir critiqué « The Power of the Dog », Jane Campion

L’acteur Sam Elliott s’est excusé dimanche pour les commentaires qu’il avait faits sur le film occidental acclamé de Jane Campion « The Power of the Dog », déclarant lors d’un événement promotionnel qu’il « n’était pas très articulé à ce sujet ».

« J’ai dit des choses qui ont blessé les gens et je me sens très mal à ce sujet », a déclaré Elliott en partie lors d’un panel sur Deadline à propos de la série dramatique Paramount + dans laquelle il joue, « 1883 ».

Dans une interview sur le podcast « WTF » de Marc Maron diffusé le mois dernier, Elliott a fustigé le film de Campion, le qualifiant de « morceau de s— » et décriant ce qu’il a qualifié d' »allusions à l’homosexualité à travers le f—— film. »

Il s’est également demandé ce qu’un cinéaste néo-zélandais saurait de l’Ouest américain, affirmant que la décision de tourner le film dans ce pays « m’a frotté dans le mauvais sens ».

Sam Elliott prend la parole sur scène lors d’une table ronde sur « 1883 » de Paramount + lors de l’événement Deadline Contenders Television le 10 avril 2022 à Los Angeles. Kevin Winter / Getty Images

Lié: Sam Elliott dit qu’il n’est pas fan de « Yellowstone »

« The Power of the Dog » met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle d’un éleveur fermé dans le Montana des années 1920. Le film a mené le peloton des prétendants aux 94e Oscars, avec 12 nominations. Campion a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur, faisant d’elle la troisième femme à remporter ce prix.

Elliott s’est publiquement excusé dimanche auprès de Campion, Cumberbatch et de la communauté gay.

« Je tiens à m’excuser auprès du casting de » The Power of the Dog « , tous brillants acteurs, et en particulier Benedict Cumberbatch », a déclaré Elliott. « Je peux seulement dire que je suis désolé et je le suis. Je suis. »

« La communauté gay a été incroyable pour moi tout au long de ma carrière, et je veux dire toute ma carrière, depuis avant que je ne commence dans cette ville. Des amis à tous les niveaux et dans toutes les descriptions de poste jusqu’à aujourd’hui », a-t-il déclaré, selon un rapport de Deadline sur l’événement.

« Je suis désolé d’avoir blessé l’un de ces amis et quelqu’un que j’aimais, et n’importe qui d’autre par les mots que j’ai utilisés », a-t-il ajouté.

Les commentaires d’Elliott ont attiré l’attention après la sortie de son épisode de « WTF » le 28 février. Campion a qualifié les remarques d’Elliott de « un peu sexistes ». Cumberbatch a déclaré que la critique était « très étrange ».

NBC News a contacté les représentants de Campion et Cumberbatch pour leur commentaire sur les excuses d’Elliott.

Elliott dimanche a réfléchi en plaisantant sur ce qu’il a appris de l’expérience: « Ne faites pas de podcast avec les lettres d’appel WTF. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.