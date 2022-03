Sam Elliott fait exploser Le pouvoir du chien et la réalisatrice Jane Campion

La star de cinéma western Sam Elliott n’est pas fan de Le pouvoir du chien. Bien que le western à succès de la réalisatrice Jane Campion ait été un énorme succès auprès des critiques et des abonnés de Netflix, sortant fort aux Oscars avec une multitude de nominations, Elliott a clairement indiqué qu’il n’était pas impressionné lorsque le sujet a été abordé par Marc Maron » Podcast WTF ». Dès le début, l’acteur dit que cela l’a dérangé lorsque le film a été qualifié d' »éviscération du mythe américain ».

« Tu veux parler de ce morceau de merde ? Putain non. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je n’ai pas aimé de toute façon. J’ai regardé quand j’étais là-bas au Texas en train de faire 1883 et ce qui m’a vraiment fait comprendre l’autre jour quand j’ai dit: ‘Voulez-vous en parler?’ Il y avait une putain de publicité pleine page dans le LA Times et il y avait une critique, pas une critique, mais un clip, et il parlait de « l’éviscération du mythe américain ». Et j’ai pensé: ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?’ C’est le gars qui a fait des westerns pour toujours. L’éviscération de l’ouest américain ? »

Elliott semble également critiquer la façon dont le film explore les thèmes de la répression sexuelle et ses « allusions à l’homosexualité ». Maron note comment le personnage de Benedict Cumberbatch est supposé être un homosexuel refoulé. Dans tous les cas, Elliott a contesté la façon dont certains personnages étaient représentés.

« Ils ont fait ressembler – à quoi ressemblent tous ces danseurs que ces gars de New York qui portent des nœuds papillons et pas grand-chose d’autre. Vous vous souvenez d’eux à l’époque? … C’est à quoi ressemblent tous ces putains de cow-boys dans ce film comme. Ils courent tous en jambières et sans chemise. Il y a toutes ces allusions à l’homosexualité tout au long du film f ** king.

L’acteur s’est ensuite tourné vers la réalisatrice Jane Campion, laissant entendre qu’elle n’était peut-être pas la mieux placée pour réaliser des films occidentaux en faisant allusion au fait qu’elle ne connaissait pas assez le genre. Elliott fait personnellement l’éloge de Campion en tant que cinéaste, mais maintient son opinion que le nominé aux Oscars ne sait rien de l’Ouest américain. Il cite sa décision de tourner le film en Nouvelle-Zélande comme un exemple de la raison pour laquelle le film est inauthentique en tant que western.

« Qu’est-ce que fait cette putain de femme – c’est une brillante réalisatrice au fait, j’adore son travail, son travail précédent – ​​mais qu’est-ce que cette putain de femme de là-bas, en Nouvelle-Zélande, sait de l’Ouest américain? Et pourquoi diable tourne-t-elle ce film en Nouvelle-Zélande et l’appelle-t-elle Montana et dit: « C’est comme ça. » Ce f ** king m’a frotté dans le mauvais sens, mon pote. Le mythe est qu’ils étaient ces hommes machos là-bas avec le bétail. Je viens juste de f ** king Texas où je traînais avec des familles, pas des hommes, des familles, des familles nombreuses, longues, élargies, multigénérationnelles… »

Le pouvoir du chien est un candidat populaire à l’Académie. Il est en lice pour de nombreux grands prix aux Oscars cette année, où il a de bonnes chances de les balayer avec de nombreuses victoires. Jane Campion est personnellement en lice pour le meilleur réalisateur et de nombreux fans prédisent qu’elle gagnera. Campion a également été nominé pour le meilleur scénario adapté pour avoir écrit le scénario basé sur le roman du même nom de Thomas Savage.





Le film est également nominé pour le prestigieux meilleur film. Son talent d’acteur a également été honoré avec des nominés pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Kirsten Dunst, le meilleur acteur dans un second rôle pour Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee, le meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch, et plus encore.

Le pouvoir du chien est en streaming sur Netflix.





