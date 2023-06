Salvador se relance dans « La Promesse » : ce que l’on sait de son retour après une guerre sanglante

le sauveur n’est pas mort. La célèbre sérieLa promesse» a pris une tournure impressionnante concernant la mort de Salvador. Et c’est qu’après Martine Il a assuré que le jeune homme avait perdu la vie dans un affrontement avec l’armée ennemie, tout semble avoir changé. Le fait est que l’homme revient surprenant tout le monde. Que lui est-il arrivé?

« La promesse» entre dans sa dernière ligne droite et ses épisodes deviennent de plus en plus excitants. Un exemple de ceci est la soi-disant « résurrection » de Salvador Romea. Mais bien que cela puisse être quelque chose d’illogique, dans la fiction espagnole, même le moins imaginé peut arriver.

Il convient de noter que dans le épisode 105 il a été rapporté que Sauveur il avait perdu la vie au combat contre l’armée ennemie. Cette version s’est renforcée lorsque le jeune homme n’a donné aucun signe de vie et que sa disparition a inquiété tout le monde dans le manoir.

Qui ne pouvait pas croire que c’était Maria Fernández, qui pleurait inconsolablement sa bien-aimée. C’est ainsi qu’il a décidé de demander de l’aide. Martine pour savoir ce qui s’est réellement passé. Ce dernier apprit que l’homme avait été tué au corps à corps. Mais la possibilité a glissé qu’il pourrait être en prison.

Salvador Romea dans une scène de « The Promise » (Photo : RTVE)

LE RETOUR DE SALVADOR À « LA PROMESA »

tout le monde pense que Salvador Romea il est mort; cependant, le jeune homme arrive au moment où Lope est seul avec Maria Fernández et il voulait déclarer son amour pour commencer une solide romance.

Marie ne peut pas croire ce qu’il voit, parce que la version de Martine qui était Sauveur mort au combat. Mais tout va changer dans le manoir car Romulus il demandera aussi au marquis de Sauveur redevenir laquais.

Salvador et son retour à « La Promesse » (Photo : RTVE)

OÙ ÉTAIT SALVADOR ?

La guerre a été la raison qui a forcé Sauveur quitter le manoir. Après une bataille sanglante, le jeune homme est de retour. Il homme il avait l’air fatigué, hagard et plus maigre. Il s’avère que lorsqu’il est parti en guerre, il était sur le point de mourir, mais grâce à sa ruse, je peux me mettre en sécurité.

Sa présence fait Marie J’étais plus confus à propos de toute cette situation. Elle est heureuse de voir son amant, mais en même temps elle est bouleversée car elle ne peut pas accepter qu’il soit vivant après qu’on lui ait dit qu’il était mort.

LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE

Selon la culture sérielle, Sauveur Il arrive au manoir et reçoit le soutien de sa famille et de ses amis pour se remettre de tout ce qu’il a vécu pendant la guerre, qui l’a laissé très épuisé et dévasté.

Mais les conséquences psychologiques sont trop fortes pour le jeune homme qui reçoit le soutien de son cercle d’amis les plus proches.

Salvador est un personnage principal de la célèbre série espagnole « La Promesa » (Photo : RTVE)

QUI EST MARIO GARCIA ?

mario garcia est un acteur espagnol qui joue Salvador Romea dans la serie « La promesse”.

Il est diplômé en art dramatique et a suivi des cours de techniques d’acteur avec Nuria Alkorta et Charo Amador. Il a également étudié la technique vocale et l’expression orale avec Ernesto Arias et Vicente León.

Il se distingue par sa connaissance des vers avec Chelo García, de l’expression corporelle (méthode Schinca) avec Helena Ferrari, du cours de théâtre avec Luna del Ejido et du cours d’acrobatie et d’escrime.

Il a participé à plusieurs productions télévisées telles que « De Vénus à Mars », « L’amour est pour toujours », « Dos vidas », « Les patients du docteur García » et « La promesse ».

Mario García est un acteur espagnol bien connu (Photo : Mario García/Instagram)

COMMENT VOIR « LA PROMESA » EN ESPAGNE ?

La série « La promesse” est diffusé en Espagne via le signal le 1 RTVE. L’horaire de production télévisuelle est du lundi au vendredi de 16h30..

N’oubliez pas non plus que vous pouvez profiter de « La Promesse » à travers de streaming. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la plateforme Série RTVE Play. En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.