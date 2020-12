Salutations WhatsApp pour le réveillon du Nouvel An 2020: 32 vidéos, dictons et photos

Que faites-vous pour le réveillon du Nouvel An 2020? Eh bien, j’espère envoyer des photos et des vidéos WhatsApp à vos proches lorsque vous ne faites pas la fête avec eux! Nous avons 32 idées de voeux du Nouvel An sous forme de dictons, d’images ou de vidéos.

Dictons WhatsApp: 15 idées pour les voeux du Nouvel An

L’ancienne année est aussi belle que finie, les résolutions pour la nouvelle année sont forgées et le champagne est déjà froid? Très bien! Cependant, lorsque vous vous préparez pour le réveillon du Nouvel An 2020, vous ne devez pas oublier de penser aux amis et aux parents que vous ne reverrez pas avant le nouvel an. Un bon dicton est rapidement tapé et envoyé via WhatsApp …

Bonne année! Puisse-t-il être meilleur que l’ancien! Ça claque et claque cette nuit-là, il y a déjà un an. Il y a une gueule de bois le lendemain matin, mais ce sont les moindres soucis. Bonne année! La nouvelle année vient tranquillement, vous chante d’espoir et d’amour. Quoi que cela vous ressemble, chaque printemps chante de nouvelles chansons. Bonne année – que vos bonnes résolutions survivent à votre gueule de bois! Il vacille tard dans la nuit et le vent, un porcelet qui rit et chante. Il ne souhaite qu’une chose, c’est clair: très bonne chance pour la nouvelle année! La nouvelle année vient de commencer, les premières résolutions ont fondu. Que diable, il n’y a pas de retour en arrière! Bonne chance et bonne chance pour la nouvelle année! Ne soyez pas le premier à saisir de nouvelles choses, ne soyez pas le dernier à abandonner l’ancien. Etant donné que dans quelques heures je ne pourrai plus utiliser mon portable, je vous souhaite déjà une bonne année! J’espère pouvoir à nouveau vouloir plus dans la nouvelle année et devoir en faire moins. Avec des feux d’artifice et une frange – une excellente Saint-Sylvestre pour vous tous! Entrez dans la nouvelle année avec courage et tout ira bien! Un trèfle gisait sur le bord de la route, était tout seul quand je l’ai trouvé. Je l’ai ramassé et j’ai marché un peu. Je vous le donne, cela vous porte chance. Vivre! L’amour! Rire! De cette façon, faites de votre nouvelle année un festival qui vous permet de célébrer votre vie. Calme et calme, c’est ainsi que j’envoie ce message lors d’un voyage. Cela devrait adoucir la nouvelle année pour vous avec joie et salutations. Que ce soit pour la Saint-Sylvestre ou non, vous êtes génial, également pour la nouvelle année!

Salutations pour la nouvelle année: 12 photos de la Saint-Sylvestre à envoyer

Parfois, une image vaut mille mots – et heureusement, il y a beaucoup de photos de la Saint-Sylvestre à envoyer. Si vous souhaitez envoyer vos contacts WhatsApp dans la nouvelle année avec une image thématiquement appropriée, jetez un œil à Pixabay, Flickr, 123gif ou GBPicsOnline. Vous pouvez trouver de nombreuses images gratuites sur ces sites Web. Important: avec Flickr, vous devez vérifier les droits d’image dans chaque cas individuel! Toutes les photos n’ont pas été téléchargées avec une licence Creative Commons. Vous pouvez également le trouver sur de nombreuses pages Facebook.

5 vidéos WhatsApp pour le réveillon du Nouvel An: commencez la nouvelle année avec émotion

Boire au-dessus de la soif chaque année, c’est bien. Mais seulement si vous avez pensé à toutes les personnes importantes à l’avance et leur avez envoyé une salutation de la Saint-Sylvestre. Trouvez-vous les dictons et les images de WhatsApp ennuyeux? Alors jetez un coup d’œil sur YouTube. Vous y trouverez sûrement une vidéo WhatsApp appropriée pour le réveillon du Nouvel An. Par exemple: