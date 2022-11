Salutations du lundi sur WhatsApp : idées gratuites à copier et à partager

Envoyez vos salutations du lundi à vos amis sur WhatsApp et adoucissez le début de ce qui est probablement le jour le moins populaire de la semaine. Vous trouverez ici des idées gratuites de dictons et d’images – à copier et à partager ou à créer vous-même.

Connaissez-vous déjà l’histoire d’horreur la plus courte du monde ? Lundi. C’est ça. Le jour de la semaine plutôt impopulaire met déjà beaucoup de monde de mauvaise humeur le dimanche. Mais vous pouvez le rendre un peu plus facile pour vous et vos amis. Fidèle à la devise « un chagrin partagé est un chagrin divisé par deux », vous pouvez plaisanter ensemble sur le lundi. Ou vous pouvez envoyer de belles salutations du lundi et mettre un sourire sur les visages de vos contacts WhatsApp. Nous présentons quelques idées et donnons des conseils.

Prenez ce lundi ! Énonciations drôles de lundi à copier

Tout allait mieux avant. Par exemple hier, c’était dimanche…

Je ne suis pas un scientifique, mais je suis à peu près sûr que la gravité est à son maximum lorsque vous êtes allongé dans votre lit un lundi matin.

Les lundis c’est super, les lundis ne vous déçoivent jamais : vous vous attendez au pire et la plupart du temps vos attentes sont dépassées.

Le lundi est mon septième jour préféré de la semaine !

Pour l’instant, je sais seulement que c’est un lundi. L’ampleur de la catastrophe ne peut pas encore être estimée.

Quelle coïncidence : la mauvaise humeur d’aujourd’hui tombe un lundi.

Le « F » dans « lundi » représente la joie.

Chaque jour est un cadeau ? Alors j’aimerais savoir où je peux échanger le lundi.

Regardons cela positivement : c’est le dernier lundi de cette semaine.

Tous les lundis j’ai le syndrome de Robinson Crusoé : j’attends vendredi !

Check-list du lundi : café, café, café, café, café.

Bonjour! Le café est déjà servi. Ça ne va pas être plus sportif aujourd’hui.



Après tout, le café peut sourire le lundi matin…



Image : © Pexels/kaboompics 2022



Peu importe le nombre de personnalités que vous avez – le lundi, personne ne veut se lever.

Pouvons-nous peut-être sauter lundi aujourd’hui? C’est de retour la semaine prochaine…

Quiconque sourit le lundi prend les bons médicaments.

Écrivez-vous lundi avec un majeur ou deux ?

Lundi : le jour où vous rencontrez des personnes que vous n’avez pas manquées de tout le week-end !

Le lundi est le jour où vous pensez au week-end pour la première fois.

Rien n’est plus ennuyeux un vendredi que de réaliser que ce n’est que lundi.

Lundi est le bienvenu pour l’appeler un jour plus tôt aujourd’hui.

Qui a inventé le lundi ? Je n’ai pas besoin de lui. Un deuxième dimanche serait bien mieux.

Pourquoi le lundi est-il si éloigné du vendredi ? Mais vendredi si proche de lundi ?

Le week-end est magnifique, seule la fin avec le lundi est à revoir d’urgence !



« Connais-tu ce sentiment quand tu te lèves le lundi et que tu es en pleine forme ? Non ? Moi non plus ! »



Image : © Pixabay/ulleo 2022



Le lundi, c’est aussi une sorte d’examen dans la jungle…

Un jour, je me marierai avec Monday, je gagnerai sa confiance, puis je tuerai le cochon !

Cher lundi, je romps avec toi, je retrouve mardi pour rêver de vendredi. Crois-moi, c’est toi, pas moi.

Je serai en retard au travail lundi ! Lorsque? Mardi.

Il y a des jours où vous devriez juste dormir – par exemple du lundi au vendredi.

Pour certains c’est lundi, pour moi c’est le premier pas vers le week-end.

Trop froid! Trop tôt! A lundi !

Un autre mot pour lundi ? Torture.

Lundi : le stagiaire parmi les jours de semaine.

J’ai vérifié : Le week-end était trop court.

Je ne me sens pas bien. Je pense que c’est lundi.

Comment c’est passé ton week-end? Clair, sombre, clair, sombre, lundi.

Comment appelle-t-on les gens qui sont de bonne humeur même le lundi ? Retraité.

Réveillez-moi quand lundi est fini.

Imaginez que c’est lundi et que personne n’y va.

Salutations du lundi sur WhatsApp: envoyez des paroles d’amour

Un beau bonjour ! Commencez la nouvelle semaine sans stress.

Bonjour, cher lundi ! Une nouvelle journée, beaucoup à vivre.

Si personne ne vous a dit aujourd’hui : Bonjour et c’est bien que vous existiez !

Plus vous vieillissez, moins les lundis deviennent importants. Pourquoi? Il y en a de moins en moins. Profitez de chaque jour !

Danser dans la nouvelle semaine dans la bonne humeur – même un lundi peut être agréable. Je vous souhaite une belle journée!

D’abord un café, puis la nouvelle semaine peut commencer. Bonjour!

Bonjour Que votre café soit fort aujourd’hui et que votre lundi soit court !

C’est lundi. N’oubliez pas d’être phénoménal comme toujours.

Bon lundi à vous et bonne semaine sans stress !

Peu importe à quel point le lundi matin toujours impopulaire est difficile, je vous souhaite un bon début de semaine.

« Un nouveau jour fait signe vers de nouveaux rivages. » (Johann Wolfgang von Goethe)

« Je pense que j’ai compris à quoi sert la semaine. À savoir, pour récupérer des dimanches ennuyeux. » (Mark Twain)

Vous trouverez ici des images avec des dictons à partager sur WhatsApp

Si vous cherchez des photos du lundi à partager et à envoyer, vous les trouverez sur ces pages :

Si ces images – certes pas très contemporaines – ne vous conviennent pas, vous pouvez rechercher sur les réseaux sociaux des dictons et des images appropriés. Des hashtags comme #montagssprueche ou #mondaymood vous aideront dans votre recherche. Ou vous pouvez simplement le faire vous-même et créer des salutations du lundi pour WhatsApp. Nous vous dirons à quel point c’est facile.

Tinker Monday salutations pour WhatsApp vous-même – avec des images gratuites



Et soudain c’est de nouveau lundi…



Image : © Pexels/Marieclaude Vergne/45secondes.fr 2022



Une image gratuite, un dicton approprié et un programme d’édition d’image simple – c’est tout ce dont vous avez besoin pour faire facilement vous-même les salutations du lundi. Vous pouvez trouver des images gratuites avec une licence Creative Commons sur Pexels ou Pixabay, par exemple. Vous pouvez simplement choisir un dicton approprié dans notre liste ci-dessus. Et puis ça commence : ouvrez l’image dans le programme de retouche d’image – vous pouvez le faire sur un PC ou un smartphone – ajoutez du texte, enregistrez, c’est fait. Votre salutation du lundi faite par vous-même est alors prête à être envoyée.