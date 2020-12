Salut l’ami! Qu’est-ce qui fait battre votre cœur?

Qu’est-ce qui vous attire chez un homme ou une femme? Quel est votre type, comme on dirait? Qu’est-ce qui fait battre votre cœur ou vous tourner le cou lors d’une fête? Croyez-moi, ce que fait tout cela est quelque chose de très différent de ce que vous croyez.

Quand on parle d’attraction, on pense toujours à la beauté. En fait, ils nous ont appris que si nous sommes très beaux, ou mieux, si nous avons une beauté standard (et lisons par défaut ce que la plupart des gens pensent être beau), nous aurons plus de succès dans le jeu d’attraction. Il suffit de regarder 20 minutes de feuilletons et leurs publicités. Dans la plupart des publicités destinées aux femmes, aux produits de beauté et autres, on en parle. Il y a une publicité de shampooing qui montre maintenant que si une femme porte la marque et a les cheveux longs, Diogo Nogueira chantera pour elle. Vous souhaitez même appliquer une applique après cela, non?

Avoir un standard de beauté, c’est cool. Ouvre les portes. Les plus belles personnes ont de meilleurs emplois, de meilleures opportunités dans la vie. Mais ce n’est pas parce que nous ne sommes pas Gisele Bündchen. que nous sommes hors du jeu.

En fait, ce qui nous rend attractifs ou non, c’est une énergie. Oui, une énergie que l’on ne sait pas nommer, mais que j’appelle « borogodó ». Le borogodó ici, c’est quand vous faites vraiment confiance à votre club. Lorsque vous vous sentez bien, belle, même si vous avez des kilos en trop, vous perdez vos cheveux ou vous n’avez pas une taille très raisonnable. C’est quand quelque chose en vous dégage une confiance, un amour de soi, une chose d’être à l’aise dans ce corps, cette peau, cette énergie. Mais ce n’est pas très facile à réaliser.

C’est parce qu’il y a un mot qui explique: comparaison. C’est ce que la publicité utilise pour vendre de plus en plus de produits de beauté et perpétuer le standard actuel de la beauté. Vous ouvrez un magazine et voyez un beau modèle. Elle n’a pas de cellulite, son ventre est négatif, sa peau a l’air d’avoir été sculptée par les dieux. Eh bien, la plupart du temps, il est sculpté par le dieu Photoshop, très vénéré aujourd’hui. Puis elle va prendre son bain, fatiguée d’une journée de travail et se regarde nue dans le miroir. Son ventre tomba, ses cernes, ses cheveux avaient besoin d’une teinture. Ok, en cinq minutes, tu es passé de « Sexy Goddess » à la serpillière. Il n’y a pas de désir de résister.

Et le lendemain, pleine de confiance en elle (cof cof), elle part travailler. Et personne ne vous regarde. Ni l’oncle du hot-dog, qui vous donne toujours plus de moutarde, ni ne vous en donne une boule. Là, la macumba est faite.

Ensuite, vous pensez que c’est moche, point final. Eh bien, je me contenterai plus ou moins de ce type qui a accepté de m’épouser et de continuer ma vie. Pas d’attirance, pas de sexualité complète. Juste un corps qui parcourt le monde.

Qu’est-ce que cela génère? Eh bien. Tout d’abord, l’énergie sexuelle d’attraction est l’énergie vitale du corps. Cette énergie, lorsqu’elle est utilisée, peut générer une vie. Une vie, un bébé, un nouvel être humain, ne peut qu’être puissant. C’est une source importante de prospérité dans nos vies, cela nous apporte les choses dont nous avons besoin. Je ne parle pas seulement d’argent, mais de chances, d’opportunités, de rencontrer les bonnes personnes. Nous avons réussi à séduire la vie pour qu’elle nous donne ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. C’est fantastique.

Et non, nous n’avons pas besoin de coucher avec tous ceux qui nous attirent (et je ne vous dis pas de quitter votre mari ou votre femme ou de devenir infidèle). Vous pouvez être heureux dans une relation et vous sentir toujours ainsi. Sentir que vous êtes heureux, à l’aise à l’intérieur de vous et cela, bien sûr, attire l’attention des hommes et des femmes. Même si vous ne voulez personne d’autre, merci. Vous devez toujours vous vouloir. J’ai besoin de penser que c’est la plus pleine de lumière qui ait jamais traversé ici. Vous devez y accéder en vous, de votre côté le plus animal, le plus instinctif.

Autre chose, cette énergie prend soin de votre santé. Cela améliore votre santé dans son ensemble. Il améliore le système immunitaire, combat le stress, la dépression et le fonctionnement des organes, bien sûr, ça s’améliore. Le sang circule, vous êtes vivant et appréciez cette source de vie en vous. Sensationnel.

Alors, que diriez-vous de repenser vos normes? Pas seulement les vôtres, mais les personnes qui vous sont chères, sexuellement ou non. Voyez s’ils n’ont pas exactement ce que vous cherchez en vous. Je vous garantis qu’au moins, vous vous amuserez à le chercher à l’intérieur.