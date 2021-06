Salut, Ganymède ! Juno de la NASA effectue la visite la plus proche de la plus grande lune de Jupiter depuis 2000.

Un vaisseau spatial de la NASA a effectué le survol le plus proche de la plus grande lune de Jupiter en 21 ans, lundi 7 juin.

Junon sifflé par la lune glacée de Ganymède en toute sécurité à une altitude de seulement 645 milles (1 000 kilomètres) à 12 h 56 HAE (16 h 56 GMT). Mais nous n’obtiendrons aucune image ou autre information pendant un certain temps, car la NASA charge généralement les téléchargements sur Terre lorsque le vaisseau spatial est moins occupé à collecter des données.

« C’est notre premier survol rapproché de Ganymède en 20 ans ! Restez à l’écoute pour les images et les résultats scientifiques », a déclaré le compte Twitter de la NASA sur le système solaire. dit au moment du survol . Le dernier de ces cols de Ganymède était en 2000 par le vaisseau spatial Galilée , qui a orbité Jupiter et a survolé plusieurs de ses lunes entre 1995 et 2003.

Le prochain tour de Juno sera de passer à nouveau à la vitesse supérieure au sommet des nuages ​​de Jupiter, lors de son 34e passage de ce type dans le environnement de rayonnement intense , mardi 8 juin, a ajouté l’agence. Juno est en mission à long terme pour en savoir plus sur l’intérieur et la météo de la planète et a été approuvé pour un autre prolongation de mission , cette fois jusqu’en 2025, plus tôt cette année sur la base de son retour scientifique depuis son arrivée dans le système Jupiter en 2016.

Le survol de Ganymède récemment accompli pourrait offrir des informations cruciales pour l’exploration future des lunes glacées de Jupiter, où deux missions devraient être explorées dans les années 2030 : la JUS mission de l’Agence spatiale européenne et du Tondeuse Europe mission de la NASA. Lunes glacées sont considérés comme des environnements prometteurs pour l’habitabilité en raison de leurs environnements aqueux et de leur source d’énergie provenant du remorqueur gravitationnel des planètes voisines.

Le survol comprenait le sondage par plusieurs instruments et caméras de Juno : trois caméras différentes, des instruments radio, le spectrographe ultraviolet (UVS), les instruments Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) et le radiomètre à micro-ondes (MWR).

Le dernier instrument tentait d’identifier les ingrédients des taches plus claires et plus sombres de la coquille de glace de Ganymède, a déclaré la NASA. Seulement cinq images de la caméra stellaire du vaisseau spatial, JunoCam , devraient cependant refluer sur Terre, car la lune est apparue et a disparu de la vue du vaisseau spatial en seulement 25 minutes pendant le survol.

« Juno transporte une suite d’instruments sensibles capables de voir Ganymède d’une manière jamais possible auparavant », chercheur principal Scott Bolton, scientifique de l’espace au Southwest Research Institute de San Antonio, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « En volant si près, nous ferons entrer l’exploration de Ganymède dans le 21e siècle. »

Ganymède sera la cible principale de la mission JUICE, qui explorera également Callisto et Europa. Avant Juno, seuls trois autres vaisseaux spatiaux ont vu de près Ganymède, la plus grande lune du système solaire. jumeau de la NASA Vaisseau spatial Voyager a survolé la lune en 1979, et Galilée a fait le passage rapproché susmentionné de Ganymède en 2000. La lune est plus grande que la minuscule planète Mercure et est la seule lune connue qui a un champ magnétique.

