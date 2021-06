Salt & Sacrifice annoncé pour PlayStation comme nouvelle suite

Le Summer Game Fest nous laisse une autre perle : Salt & Sacrifice, la suite du roguelike à succès, a été annoncée sur PlayStation.

Geoff aime laisser des petites perles, et à son Summer Game Fest il nous en a déjà laissé plusieurs. C’est maintenant au tour de la suite de Salt & Sanctuary. Sel & Sacrifice annoncé pour PlayStation, nous le verrons en 2022 et il sera temps de rester à l’écoute pour plus de détails.

Yoshida s’est chargé de l’annoncer, donnant une petite conférence dans laquelle d’autres indies se sont présentés. Salt & Sanctuary est sorti en 2016 et a été bien accueilli par la communauté des joueurs de Dark Souls en raison de leurs similitudes.

Maintenant, sous le nom de Salt & Sacrifice, vient sa suite. Il est vrai qu’au premier abord cela semble très continu, mais nous verrons ce qui nous attend. Au début, nous pouvons voir qu’il conserve le même style artistique que le premier, mais avec de légères améliorations dans d’autres aspects, tels que les menus.

On peut donc s’attendre à un jeu soulslike avec un style artistique plus animé et qui utilise un style 2D pour présenter son action. Différentes classes, armes et capacités nous aideront à progresser dans un monde qui nous sera extrêmement hostile.

Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur le jeu, qui pour l’instant n’a été annoncé que pour PlayStation 4 et 5, sans nouvelle pour le reste des plateformes mais aussi sans affiche exclusive, ni temporaire ni permanente.