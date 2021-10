Salt Bae laisse les gens perplexes alors qu’il nourrit des pigeons dans un parc portant un « sac poubelle »

Préparez-vous pour l’une des vidéos les plus bizarres que vous allez regarder aujourd’hui. Salt Bae debout dans un parc, portant un sac poubelle et nourrissant des pigeons :

Salt Bae – de son vrai nom Nusret Gökçe – a posté le clip sur Instagram avec la légende : « Les amoureux de la nature Profitez de #saltbae #Saltlife #salt. » Euh ok.

Comme on pouvait s’y attendre, Twitter n’a fait son travail qu’avec des personnes partageant des captures de la vidéo.

Dans l’un des meilleurs, quelqu’un a cité Salt Bae alors qu’il nourrissait un pigeon – en écrivant: « Ça fera six mille… »

Et un troisième a demandé : « Est-ce qu’il porte un sac poubelle pour qu’ils ne salissent pas ses vêtements ou est-ce vraiment à la mode ? Qui sait, mon gars ? Qui sait.

Si vous ne l’avez pas déjà entendu, Salt Bae – qui possède un certain nombre de restaurants – facture un joli centime pour ses plats.

Le groupe a commandé un Golden Tomahawk pour 850 €, 16 portions de Nusret Baklava et quatre portions de Baklava Golden Baklava pour 400 €, avec quelques portions de frites.

Non content de quelques verres de rouge maison, ce lot a également été acheté pour une bouteille de Petrus de 1996, qui leur a coûté 9 100 €, et quelques autres bouteilles de Petrus 2003, pour un total de 19 900 €.

Oh, et en plus de cela, ils ont choisi un rosé Dom Perignon 2006 pour seulement 1 620 € – ce qui signifie qu’ils ont dépensé 30 620 € rien que pour l’alcool.