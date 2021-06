Salt and Sacrifice confirmés pour PS5 et PS4, sortie l’année prochaine

Le développeur de Salt and Sanctuary, Ska Studios, fait une suite à son succès 2D Souls, intitulé Salt and Sacrifice. Confirmé par une bande-annonce au Summer Game Fest: Kickoff Live, il sortira sur PlayStation 5 et PS4 à un moment donné l’année prochaine. Découvrez la bande-annonce de révélation ci-dessus.

Salt and Sacrifice est la suite à venir du jeu de plateforme RPG d’action hardcore, Salt and Sanctuary. Explorez une nouvelle ère et une nouvelle région, ainsi qu’un nouveau rôle : un Inquisiteur marqué. Un Inquisiteur marqué est un criminel condamné, mais épargné la main de la justice en échange d’une vie de service dans la guerre sans fin contre les Mages : des créatures tordues et irrécupérables de la malice élémentaire.

Les images se concentrent fortement sur le gameplay, montrant comment l’équipe a amélioré à la fois les visuels et les améliorations du gameplay. Vous étiez fan de l’original et vous en cherchez plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.