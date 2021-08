Salma Hayek révèle qu’elle a perdu un rôle dans Matrix pour être paresseuse

Avec La matrice 4 qui devrait arriver dans les cinémas le 22 décembre de cette année, il convient de rappeler que si nombre de ses stars, dont Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ont endossé des rôles qui allaient devenir cimentés dans l’histoire avec le film original lui-même, il y avait beaucoup d’autres qui n’ont pas eu cette chance lorsqu’il s’est agi d’auditionner pour le film. Une de ces personnes était Salma Hayek, qui apparaît actuellement avec Ryan Reynolds et Samuel L Jackson dans Le garde du corps de la femme du tueur à gages.

Bien qu’elle soit certainement talentueuse et couronnée de succès, Salma Hayek se souvint de son audition pour le premier film en La matrice franchise lorsqu’elle est apparue sur Red Table Talk, qui est animée par une autre auditionnée de Matrix, Jada Pinkett Smith. Mme Will Smith a auditionné dans le même tour final pour l’introduction de 1999 à La matrice. Hayek a partagé ses souvenirs des raisons pour lesquelles elle n’a pas réussi le processus d’audition, dans une évaluation brutalement honnête d’elle-même à l’époque. « Nous avions franchi de nombreux obstacles, des tests d’écran et de nombreuses auditions. Ils ont amené ces coordinateurs de cascades d’Asie. C’était le test physique. Je suis flexible et agile, mais je suis paresseuse », a-t-elle partagé.

Hayek auditionnait pour le personnage de Carrie-Anne Moss Trinity, pour qui Pinkett Smith avait également auditionné. L’actrice a ensuite révélé qu’elle ne croyait pas vraiment qu’elle était dans la bonne forme pour pouvoir terminer une grande partie de l’action énergique qui était demandée, même si elle a réussi à travailler avec les entraîneurs de cascadeurs sur ces dernières séries d’auditions. Elle a dit,

« Je ne suis jamais vraiment allé à la salle de sport et ils m’ont dit : ‘Tu dois courir !’ Je vais, ‘À où?’ Je n’ai même pas pu faire le tour de la pièce une seule fois… Ils ne m’ont plus jamais rappelé après ce jour-là. »

Bien que ce soit évidemment une déception pour Hayek, elle était plus surprise que Pinkett Smith ait également échoué à l’audition, se souvenant d’elle comme d’une « machine méchante, maigre et sexy » dans le processus d’audition. Avec le processus épuisant menant finalement à l’obtention du rôle par Moss, Pinkett Smith avait clairement laissé la même marque sur ceux qui prenaient les décisions de casting que sur Hayek, car elle a fini par apparaître dans les deux suites de The Matrix en tant que Niobe, un rôle qu’elle reviendra également. dans le quatrième volet à venir.

Au lieu de rejoindre La matrice, Hayek se retrouverait dans Far West sauvage aux côtés de Will Smith, qui avait apparemment refusé le rôle de Neo dans La matrice à l’époque. Brad Pitt et Nicholas Cage ont également laissé la place à Keanu Reeves, laissant la porte ouverte à Keanu Reeves pour qu’il s’approprie le rôle. Je pense que beaucoup seraient d’accord pour dire que les choix effectués se sont avérés assez satisfaisants pour toutes les personnes concernées.

Alors que The Matrix 4 sort en salles en décembre sans Hayek, elle sera vue dans ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en tant qu’Ajak dans Éternels, donc je suis sûr qu’elle ne sera pas trop déçue de savoir où son voyage l’a finalement menée. Tout arrive pour une raison, et cela semble être une assez bonne raison d’avoir raté un rôle dans La matrice il y a toutes ces années. Cette nouvelle nous vient de RedTableTalk.

