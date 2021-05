Salma Hayek révèle qu’elle a failli mourir du covid-19

MSW Ponceuse à bande manuelle - 900 W MSW-EBS900

Une ponceuse à bande pour toutes les surfaces Lors du ponçage des portes, des meubles et d’une variété de surfaces en bois, la ponceuse à bande manuelle MSW se révèle être aussi précise qu’efficace. Mais ce n’est pas tout : elle permet aussi de surfacer avec aise le plastique et le métal quand elle est équipée d’un papier ayant les caractéristiques et le grain adéquats. En outre, cet outil performant conçu pour les professionnels est si facile à utiliser qu’il trouve aussi sa place entre les mains des bricoleurs amateurs. La ponceuse à bande MSW : parfait rapport de force et contrôle maximal Cette ponceuse à bande d’une puissance de 900 W met à disposition une vitesse de jusqu’à 380 tr/min grâce à laquelle elle traite à la perfection les surfaces les plus diverses. Comme elle accueille une bande abrasive d’une largeur de 75 mm et d’une longueur de 533 mm, elle fournit des résultats hors pair sur les petites et gr Puissance – entraînement efficace de la bande ; 900 W et 380 tr/min Grandes surfaces – outil équipé d’une bande de 75 x 533 mm qui convient au ponçage rapide des grandes surfaces Simplicité – aucun outil nécessaire pour changer la bande abrasive Propreté – système d’aspiration et sac à poussière protégeant la zone de travail et ses environs Commodité – travail agréable à deux mains grâce au mécanisme de marche en continu