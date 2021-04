Salma Hayek rejoint Lady Gaga et Adam Driver dans la maison Gucci de Ridley Scott

Garde du corps de la femme du tueur à gages La star Salma Hayek a rejoint le prochain drame policier biographique du réalisateur Ridley Scott, Maison de Gucci. Hayek se joint à un ensemble de stars qui comprend Lady Gaga, Adam Driver Al Pacino, Jeremy Irons et Jared Leto.

« Je suis très heureuse que ma bonne copine Salma se joigne à notre merveilleux casting », a déclaré la productrice Giannina Scott à propos de l’implication de Salma Hayek. « Je parle avec elle de ce projet Gucci depuis 20 ans. Maintenant, ça se passe et elle en fait partie. Rid et moi sommes ravis. »

Maison de Gucci voit Lady Gaga retour sur grand écran pour la première fois depuis sa performance nominée aux Oscars dans Bradley Cooper’s Awards-darling Une star est née de retour en 2018. Maison de Gucci trouve la chanteuse et actrice dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-épouse de Maurizio Gucci (Pilote Adam), qui a été jugé et reconnu coupable d’avoir orchestré l’assassinat de l’icône de la mode sur les marches de son bureau en 1995. Le procès est rapidement devenu une sensation médiatique, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants, Gucci avait décidé de quitter Reggiani pour une autre femme .

Pendant ce temps, Patrizia Reggiani a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

Hayek a signé pour incarner Giuseppina « Pina » Auriemma, l’amie de Patrizia, voyante autoproclamée et sorcière autoproclamée, qui a été condamnée à 25 ans pour avoir prétendument organisé le meurtre pour un montant d’environ ৶, 000.

Maison de Gucci n’est qu’un des nombreux grands projets actuellement en préparation pour Salma Hayek, avec l’actrice également en raison de la star dans la suite de la comédie Garde du corps de la femme du tueur à gages aux côtés de Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson et rejoignez l’univers cinématographique Marvel en tant qu’Ajax dans le réalisateur Chlo҃ Zhao Éternels.

Maison de Gucci est une gracieuseté de MGM et Gladiateur réalisateur Ridley Scott, le film étant basé sur le livre La maison Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité par Sara Gay Forden. L’adaptation est scénarisée par Roberto Bentivegna et sera produite par Scott avec Scott Free Productions, Giannina Scott et Kevin Walsh.

Le projet est quelque chose que Ridley et Giannina Scott ont voulu faire depuis un certain temps, le producteur décrivant le projet comme « un travail d’amour pour Ridley et moi. L’histoire est si épique, les enjeux si élevés et les personnages si richement dessiné que nous étions déterminés à le faire passer au grand écran. Dire que nous sommes ravis de faire équipe avec Mike De Luca et son brillant groupe de films à la MGM est un euphémisme. Nous avons hâte de voir cela prendre vie l’année prochaine . «

Maison de Gucci devrait sortir aux États-Unis le 24 novembre 2021 par United Artists Releasing. Cette nouvelle nous parvient grâce à Deadline.

Sujets: Gucci