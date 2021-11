Salma Hayek raconte une terrifiante attaque au couteau sur le Hollywood Walk of Fame après avoir obtenu sa propre étoile

Les fans et les célébrités sont venus au TCL Chinese Theatre vendredi soir, mais ce n’était pas pour la première du film typique dans les salles sacrées – à la place, des foules se sont rassemblées devant le bâtiment sur le trottoir pour voir l’acteur Salma Hayek recevoir la 2 709e étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Le maire de Los Angeles Eric Garcetti, la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao et le comédien Adam Sandler ont tous fait des présentations chaleureuses à l’acteur « Eternals », célébrant son travail devant et hors caméra.

« Selma est une personne d’un talent et d’une compassion incroyables », a déclaré Zhao. « C’est une femme qui est assez courageuse pour marcher… à sa manière. Et ne permettez jamais à personne de la mettre dans la boîte.

Lorsque Hayek est montée sur scène, elle a expliqué que la cérémonie du vendredi soir était très « curative » pour elle. Elle a raconté comment elle a été agressée, deux ans après avoir quitté son Mexique natal pour les États-Unis au début des années 90.

Hayek a déclaré que ses amis avaient visité Los Angeles et demandé à voir Hollywood. Pendant qu’ils étaient là-bas, a déclaré Hayek, elle a ignoré un « pauvre homme qui était par terre et qui était très foiré » qui l’a interpellée.

«Et j’ai continué à marcher et il s’est offusqué. (Il) s’est levé, a sorti un couteau et a commencé à nous poursuivre. Surtout après moi, essayant de me poignarder », a-t-elle déclaré.

« Personne ne nous a aidés », a-t-elle ajouté, alors qu’ils s’enfuyaient et pénétraient dans un magasin.

Hayek a déclaré qu’ils avaient sauté par-dessus le comptoir du magasin et avaient saisi un « bâton » pour se protéger, avant d’être forcés de lutter contre l’homme.

Hayek a expliqué que deux gentils « messieurs » des Hells Angels ont pu désarmer rapidement son agresseur. Les motards les ont raccompagnés à leur voiture et ils se sont éloignés de la scène.

« Chaque fois que je pensais à Hollywood Boulevard, c’est ce dont je me souviens », a déclaré Hayek vendredi soir. « La vérité, c’est que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j’ai dit ‘Qu’est-ce que je fais ici ? Personne ne me veut. Je veux dire, j’ai failli me faire tuer aujourd’hui.

Elle a raconté plusieurs cas de racisme qu’elle a vécus à l’époque aux États-Unis, notamment quelqu’un qui a donné un coup de pied à son siège de cinéma et lui a dit de « retourner dans votre pays ».

« Je me souviens que le studio m’avait dit plusieurs fois : ‘Pourquoi ne retournes-tu pas aux telenovelas (mexicaines) ? Vous ne trouverez jamais de travail ici. Et bien sûr, cette nuit, j’ai failli me faire tuer », a déclaré Hayek. « Alors j’ai dit: » Personne ne veut de moi ici. Ils me veulent dans mon pays.

« Mais je suis resté. Je suis resté. Et je veux dire à tous ceux qui sont ici, à tous mes adorables fans : si vous vous demandez ce qui m’a donné le courage de rester, je dis que c’était vous parce que même s’ils ne me connaissaient pas, ici à Hollywood, les studios, tous les Les Latins qui sont aux États-Unis savaient qui j’étais. Ils ont compris que je suis venu ici avec des rêves comme eux.

Hayek Pinault pose avec sa star sur le Hollywood Walk of Fame. Emma McIntyre / Getty Images

Originaire de Coatzacoalcos, au Mexique, Hayek a fait ses débuts en tant qu’actrice dans des telenovelas mexicaines. Elle a joué dans des films et des séries télévisées, comme « Wild Wild West », « Grown Ups » et le prochain « House of Gucci ». Hayek a également joué et produit dans le film « Frida », acclamé par la critique, un biopic sur l’artiste mexicaine emblématique, Frida Kahlo.

Hayek dirige également une société de production, Ventanarosa, qui vise à raconter les histoires des Latinos, en mettant l’accent spécifiquement sur la vie des femmes. Elle a également fondé la Fondation Kering avec son mari, François-Henri Pinault, qui mène des initiatives visant à libérer les femmes du monde entier des abus sexuels, physiques et émotionnels.

Hayek, sa fille Valentina Paloma Pinault et son mari, François-Henri Pinault, posent pour une photo lors de la cérémonie du vendredi soir. Emma McIntyre / Getty Images

Elle a remercié ses fans d’avoir suivi son parcours au cours des 37 dernières années, ajoutant qu’elle n’avait jamais pris « une ligne d’encouragement pour acquise ».

« Trouvez quelque chose à aimer, car la seule chose pour laquelle je suis restée était l’amour du cinéma », a-t-elle déclaré. « Si vous pensez que vous n’êtes pas bon dans ce domaine comme je l’ai fait, faites-vous bon dans ce domaine. Il n’est pas nécessaire que ce soit les films – soyez à votre meilleur dans tout ce que vous faites. Essayez d’être meilleur. Essayez de trouver la joie dans ce que vous faites.