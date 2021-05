Salma Hayek pensait qu’ils lui jouaient une blague en lui offrant « Eternals »

L’actrice mexicaine Salma Hayek est aujourd’hui l’une des forces de production les plus importantes et les plus influentes d’Hollywood, avec sa propre nomination aux Oscars pour sa participation au film «Frida», ainsi que diverses distinctions internationales.

C’est peut-être pourquoi, en recevant la première invitation à participer à « Eternals », l’un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU, Hayek a pensé que quelqu’un lui jouait une blague pratique, car à ce stade du projet, Marvel Studios ne pouvait pas vous offrir trop d’informations à ce sujet.

Hayek a maintenant l’un des rôles principaux dans le film réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloe Zhao, qui sortira en salles en novembre prochain. Lors d’une récente conversation avec Variety, Hayek a partagé quelques détails sur le premier appel qu’il a reçu de Marvel.

«Cela ne m’a jamais traversé l’esprit d’être dans un film Marvel. Je pense que je pensais que ce bateau avait déjà mis les voiles et ce fut un choc absolu. Tout était soudainement. J’ai reçu un appel: « Ils veulent vous parler d’une nouvelle franchise », et je me suis dit « Quoi! » et j’ai dit que c’était bien, mais ils ne me donneraient pas d’informations tant que je ne serais pas en ligne. Il est difficile d’être un héros d’action si vous êtes mexicain », a déclaré Hayek.

Salma Hayek souligne qu’il est très difficile d’être un héros d’action si l’on est mexicain et une femme à la fois. «Mais être un héros d’action, mexicain, féminin et à mon âge, c’était comme s’ils se moquaient. Et le pire, c’est qu’il était l’une des premières personnes qu’ils avaient choisies. Et il a dû garder la bouche fermée pendant des mois. Il ne pouvait pas le dire à une seule âme. Et je ne pouvais pas attendre le jour pour le dire. «

Dans « Eternals », Hayek joue Ajak, un personnage qui était à l’origine un homme dans la bande dessinée. Quand il a obtenu le rôle, Marvel Studios ne lui a offert que le nom du personnage comme seule information. L’actrice a également parlé du reste des acteurs du film, qui est décrit comme le casting le plus diversifié à être apparu dans le MCU jusqu’à présent.

«Je pense qu’il y a des gens au pouvoir qui veulent ce changement depuis longtemps. Mais il faut de nombreux éléments pour que cela se produise. Par exemple, Victoria Alonso (vice-présidente de la production cinématographique chez Marvel), je ne peux plus aimer cette femme. C’est extraordinaire. Elle était très favorable à l’ensemble du casting. Et quand vous lui parlez, vous pouvez voir que cela a eu du sens pour elle pendant longtemps », a déclaré Hayek.

L’actrice a également assuré que le producteur en chef, Kevin Feige, était très fier du projet, mais elle ne pouvait s’empêcher de se sentir terrifiée par les mesures prudentes du studio, qui ne pouvait pas lui donner le scénario complet et avant de devoir le faire. signer un contrat silencieux. « Eternals » sortira sur grand écran le 5 novembre 2021.