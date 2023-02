Salma Hayek parle de la dernière danse de Magic Mike : « Tellement de testostérone »

Salma Hayek Pinault joue aux côtés de Channing Tatum dans le dernier volet de la trilogie du Magic Mike la franchise, La dernière danse de Magic Mike, qui débute ce vendredi. Hayek Pinault joue une riche mondaine, Maxandra Mendoza, dont le rôle dans l’histoire est d’aider le personnage principal, Mike Lane (Channing Tatum), à monter son émission à Londres.





Le Magic Mike La franchise a commencé en 2012 lorsque le petit film, avec un budget de seulement 7 millions de dollars, a explosé, rapportant 167 millions de dollars au box-office – grâce à Tatum et au reste de la distribution hunky, y compris le vétéran de la comédie romantique Matthew McConaughey. Après Tatum et le succès du film, une suite intitulée Magic Mike XXL sorti en 2015 et a rencontré le même amour du public. Ce vendredi, 8 ans après le film original, La dernière danse de Magic Mike clôturera la trilogie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Salma Hayek Pinault, qui a déjà parlé du film et de son tour de danse presque fatal sur le plateau, donne plus d’informations sur les coulisses, comme le rapporte INSIDER. Dans une interview avec GQ Hype, Hayek Pinault a déclaré que les danseurs masculins « commenceraient à prendre du poids entre les prises ». Les membres de l’équipage ont également commencé à se joindre à nous. Elle explique que tous les danseurs masculins suivaient un régime strict, s’abstenaient d’alcool et perfectionnaient leur corps pendant des mois. Elle a dit en riant,

« Il y avait tellement de testostérone que j’avais peur de me laisser pousser la moustache. »

L’actrice a ensuite fait l’éloge du film non seulement pour sa représentation du désir féminin, mais aussi pour sa « déconstruction de la masculinité alpha clichée ».

« Ils parlaient d’épilation à la cire de parties du corps dont je ne voulais vraiment pas entendre parler, mais c’était très rafraîchissant, avant que cela n’ait été mal vu s’ils passaient trop de temps sur leur corps ou étaient vaniteux. »

Hayek Pinault a poursuivi,

« C’est une période excitante pour être une femme, mais aussi pour être un homme, la confusion est toujours un grand paysage pour la révolution et je pense qu’au fond de nous, nous accordons beaucoup d’importance aux hommes. La vieille chose qu’ils doivent réussir et être responsable financièrement pour la famille, c’est beaucoup.

Selma Hayak plaisante sur le casting déchiré de La dernière danse de Magic Mike Sauter dans sa piscine à la Wrap Party