Salma Hayek loue la performance de Lady Gaga dans « House of Gucci »

Ridley Scott est en train de produire son nouveau biopic « House of Gucci », dans lequel la chanteuse pop Lady Gaga revient à jouer le rôle de Patrizia Reggiani, épouse de Maurizio Gucci, chef de la maison de couture emblématique, qui sera représentée par Adam Driver.

Scott travaille sur un film inspiré du livre écrit par Sara Gay Forden, qui a documenté les événements qui ont conduit au meurtre de Maurizio en 1995. Sa femme aurait été reconnue coupable d’avoir engagé un tueur à gages pour mettre fin à la vie de son mari.

« House of Gucci » sera un film avec un casting multi-étoiles dans lequel Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et Jack Huston partageront les crédits avec Gaga et Driver. L’actrice Salma Hayek jouera Giuseppina «Pina» Anriemma, l’une des amies les plus proches de Patrizia. Hayek a publié une série de commentaires sur la performance de la chanteuse qui laissaient entendre qu’elle pourrait être une favorite lors de la prochaine saison de récompenses.

Dans une interview avec VariétéHayek a assuré qu’il n’avait rencontré qu’une ou deux personnes avec le même niveau d’engagement que Lady Gaga, s’assurant que la pop star s’immerge vraiment dans son personnage, louant la façon dont il a réussi à imiter son accent.

Elle est incroyablement talentueuse, incroyablement intelligente. Et surtout, elle a des compétences supplémentaires que tous les acteurs brillants n’ont pas, c’est-à-dire qu’elle est douée avec un accent.

Hayek a poursuivi en soulignant à quel point son partenaire est doué pour l’improvisation. «Elle incarne vraiment le personnage. Son niveau d’engagement, je ne l’ai vu qu’une ou deux fois quelqu’un s’engager dans un personnage comme elle. Et c’est aussi une excellente coéquipière. »

À l’heure actuelle, les compétences d’actrice de Lady Gaga ne devraient pas être aussi surprenantes. Après avoir fait une apparition sur deux saisons de la série American Horror Story, Gaga est apparu dans les bandes « Machete Kills » et « Sin City: A Dame To Kill For ».

Sa performance en 2018 avec le remake de « A Star Is Born » aux côtés de Bradley Cooper lui a valu une nomination aux Oscars pour la « Meilleure actrice », ainsi que dans la catégorie « Meilleure chanson originale ».