Salma Hayek fera partie du prochain Super Bowl avec Arnold Schwarzenegger

in

super Bowl

L’actrice mexicaine a été confirmée pour l’un des événements sportifs les plus importants aux États-Unis. Il est impossible de ne pas penser à son caractère Éternels avec l’image que vous avez partagée.

Salma Hayek fera partie du prochain Super Bowl

Ça fait quelques jours, Arnold Schwarzenegger a partagé une mystérieuse publication sur ses réseaux dans laquelle il était qualifié de Zeus, le dieu grec. On ne savait presque rien de ce que cela signifiait et beaucoup ont spéculé sur la possibilité que ce soit son rôle dans le film. kung fureur 2. Cependant, si l’on se fie à IMDb et au profil de l’acteur de terminateur nous verrons qu’en réalité son personnage s’appelle Président, il serait donc très étrange qu’ils aient quelque chose à voir avec cela.

Ce jour-là, le mystère derrière la publication de schwarzenegger, qui lui fera partager un petit rôle avec Salma Hayek. L’actrice mexicaine et l’ancien gouverneur de Californie ont été choisis pour jouer dans le prochain super Bowl où Rams de Los Angeles ils seront confrontés les Bengals de Cincinnati. Ce sera la 56e édition de cette finale qui opposera les meilleurs du football américain.

Les acteurs ont été choisis pour diriger une publicité pour BMW. Comme on le sait, chaque édition du super Bowl Il se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un moment où des bandes-annonces de films et de séries sont diffusées, ainsi que des marques qui en profitent pour montrer toute leur créativité avec des publicités. Il semble que la marque automobile s’inspirera de la mythologie grecque.

Alors que schwarzenegger mettra sur la peau de Zeus, à Hayek devra interpréter Héra, l’épouse de Zeus et déesse des femmes. « Je suis très heureux que ma première annonce de BMW Les États-Unis seront pour leur premier IX électrique », a écrit l’actrice sur la photo qu’elle a partagée sur elle Instagram. L’événement sportif aura lieu le 13 février. De plus, il faut noter qu’il y aura un troisième dieu, Poséidon, incarné par Ralph Moeller.

L’excitation de faire partie des Eternals

En novembre, merveille a sorti l’un de ses films de phase 4, Éternels. Dirigée par Chloé Zhao, avait dans son casting Salma Hayek, qui était très excité de faire partie de ce film. Lors d’un entretien avec Réveillez-vous l’Amérique, a déclaré qu’en essayant le vestiaire, il avait fondu en larmes. « J’ai vu mon visage brun… J’ai vu mon visage brun dans une tenue de super-héros. Et voyant mon visage, j’ai vu ton visage. J’ai vu mon visage de fille, qui devait avoir beaucoup de courage pour rêver grand. J’ai vu les visages de toutes les filles. J’ai réalisé qu’une porte s’était ouverte, où je n’entrais pas seul. À l’intérieur de ce costume se trouvaient tous les Latinos qui ont attendu si longtemps ce moment. », a déclaré l’artiste qui a donné vie à Ajak.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂