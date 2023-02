Salma Hayek explique pourquoi sa famille l’a « traînée » au mariage avec François-Henri Pinault

Salma Hayek Pinault se confie sur son mariage surprise au palais de justice avec François-Henri Pinault.

Dans une interview du 8 février avec Glamour, Hayek Pinault, 56 ans, a rappelé le moment où ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 2009 et a déclaré qu’elle ne savait même pas qu’elle se mariait ce jour-là.

Salma Hayek Pinault et François-Henri Pinault en novembre 2022 à Los Angeles. Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic

« C’était comme une intervention », a-t-elle dit à propos de leurs noces. « Je ne pense pas avoir jamais raconté cette histoire. Non, ils m’ont juste emmenée au tribunal. Mes parents, mon frère, ils se sont tous ligués contre moi. J’avais une phobie du mariage. »

Hayek Pinault a déclaré qu’elle avait un mariage au palais de justice parce que c’était le seul moyen pour sa famille de la faire marcher dans l’allée.

« Ils m’ont traînée là-bas », a-t-elle dit.

Même si l’acteur de « Magic Mike’s Last Dance » était « nerveux », elle a dit qu’elle avait quand même vécu tout ça. Hayek Pinault se souvient d’avoir déjeuné chez les parents de son mari après le mariage. Bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait « pas d’autre choix » que d’assister au rassemblement, elle s’est vite rendu compte que la vie conjugale n’était pas aussi mauvaise qu’elle le pensait.

« C’était parce que j’avais dit oui au mariage, mais je ne voulais tout simplement pas me présenter le jour ou le faire », a-t-elle expliqué. « Et puis après, j’ai dit: » Oh, ça va. Je ne me sens pas différent. Et puis un peu plus tard, j’ai dit : ‘OK, c’est assez excitant.’ Et il a dit : ‘Est-ce qu’on peut faire une fête maintenant ?' »

Les deux ont ensuite eu une grande cérémonie en avril, qui est devenue le deuxième anniversaire de mariage du couple.

Tout en parlant de la façon dont elle et son mari célèbrent les deux rendez-vous, Hayek Pinault a déclaré qu’ils aimaient faire quelque chose d’amusant et de surprenant.

Salma Hayek Pinault et François-Henri Pinault photographiés en novembre 2021 à Los Angeles. Amy Sussman / Wire Image

« Je sais cuisiner, alors il aime quand je cuisine », a-t-elle déclaré. « Mais j’en fais une surprise, quelque chose de différent, comme la façon dont je décore. Ou il m’emmène quelque part, ou il cache les cadeaux. »

Après près de 14 ans de vie conjugale, Hayek Pinault a déclaré qu’elle était toujours « amoureuse » de son mari et qu’elle acceptait de vieillir avec un partenaire à ses côtés.

« Je pensais que vieillir signifiait peut-être que tu n’étais plus amoureux ; je suis amoureux. Je n’ai pas l’impression d’avoir perdu ma flexibilité, mon agilité ou même ma force. Je dois dire que je l’ai trouvé belle, vieillir avec quelqu’un », a-t-elle déclaré.

En février 2021, Hayek Pinault a également parlé de son mariage avec Pinault et a adressé des critiques selon lesquelles elle « l’avait épousé pour l’argent ».

« Vous savez, quand je l’ai épousé, tout le monde a dit: » Oh, c’est un mariage arrangé, elle l’a épousé pour l’argent. Je me dis: « Ouais, peu importe, b—-. » Pensez ce que vous voulez », a-t-elle déclaré dans un épisode du podcast « Armchair Expert » de Dax Shepard. « Quinze ans ensemble, et nous sommes très amoureux. Et je ne me sens même pas offensé. Je me dis : « Ouais, peu importe. » »