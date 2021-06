Salma Hayek était très confuse lorsqu’elle a essayé Taco Bell pour la première fois

La première expérience Taco Bell de Salma Hayek ne s’est pas déroulée comme elle s’y attendait.

Dans une nouvelle interview avec Kelly Clarkson, l’acteur a raconté une histoire sur un voyage décevant de Taco Bell pendant son adolescence, admettant que les tacos américains sont un peu différents de ceux qu’elle a grandi au Mexique.

Hayek, 54 ans, est née et a passé une grande partie de son enfance à Coatzacoalcos, au Mexique, mais a passé quelques années à l’adolescence avec sa tante à Houston, au Texas. Pendant ce temps, a-t-elle dit, elle avait un penchant pour les tacos et a décidé de visiter un Taco Bell local. Mais quand elle a eu son repas, elle a été surprise de voir que les tacos avaient l’air… inhabituel.

« Ils nous ont donné les tacos à la coque (dure). Je n’ai jamais vu ça de ma vie; ils n’existent pas au Mexique. C’est toujours avec la tortilla molle », a-t-elle expliqué.

Hayek a ensuite essayé de dire au personnel qu’ils voulaient des tacos – alias des tacos à la tortilla molle – pas ce qu’on leur avait servi.

« Nous nous demandons : Comment dit-on tacos en anglais ? » Je ne sais pas, le nom de l’endroit est Taco Bell », a-t-elle déclaré à Clarkson.

« Je me dis ‘OK, taco, taco, taquito. Tu le roules. Miam, miam, miam. C’est dur, ce n’est pas comme ça' », se souvient-elle en imitant comment elle tiendrait et mangerait un taco.

En fin de compte, Hayek apprendrait que Taco Bell propose à la fois des tacos durs et mous.

« Il s’avère que c’est un taco texan, comme le tex-mex », a-t-elle déclaré.

D’où viennent les tacos à coque dure ?

À ce stade, vous vous demandez probablement d’où viennent les tacos à coque dure, sinon du Mexique ? Pour faire court, le taco à carapace dure tel que nous le connaissons – la tortilla de maïs frite et croustillante en forme de U – est un aliment mexicain développé aux États-Unis et popularisé par Taco Bell.

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Selon un article du magazine MEL, « Une histoire orale des tacos à coque dure », les gens de Taco Bell n’ont pas inventé les tacos à coque dure. Jeffrey Pilcher, professeur d’histoire de l’alimentation à l’Université de Toronto Scarborough, a déclaré que les tacos à coque dure étaient inspirés des tacos dorados (tacos frits) du Mexique, qui remontent aux années 1890.

Une autre histoire de Taste rapporte que les tacos croustillants étaient populaires au Texas et en Californie au début des années 1940. Glen Bell, qui deviendra plus tard le fondateur de Taco Bell, a commencé à vendre cette friandise salée dans les années 1950 dans une chaîne de restaurants appelée Taco Tia, qui deviendra plus tard Taco Bell.

