Salma Hayek et Alfonso Cuarón sont vus ensemble à Bora Bora, y a-t-il un projet à la porte ?

Deux des stars mexicaines les plus reconnues à Hollywood profitent de vacances paradisiaques sur l’île de Bora Bora avec leurs familles.

Nous nous référons à l’actrice Salma Hayek et au réalisateur Alfonso Cuarón, qui a été vu très détendu à travers quelques photos partagées sur les réseaux sociaux

Dans l’une des images, partagée par l’artiste de Veracruz, on peut le voir avec Cuarón et sa fille, Bu Cuarón. Par ailleurs, le mannequin Mathilde Pinault, fille d’Henry Pinault et belle-fille de Hayek, fait également son apparition.

« En attendant les marguerites pendant les vacances », a écrit Salma à côté de la publication, où elle et le réalisateur ont l’air très décontractés, loin des tenues élégantes auxquelles nous sommes habitués sur les grands tapis rouges.

Comme prévu, les millions de fans des deux célébrités n’ont pas tardé à réagir, et jusqu’à présent, la publication a accumulé plus de 390 000 likes et des milliers de commentaires.

« Mon actrice préférée est belle. Avec un grand et pur niveau du septième art », « Est-ce qu’elle vous a dit quel est son prochain film ? », Et « Belle image. Je suis content que vous passiez un bon moment », sont quelques-uns des messages qu’ils peuvent être lus à côté de l’instantané.

Il y a même eu des utilisateurs qui ont commencé à se demander si cette rencontre pourrait déboucher sur un futur projet ensemble, même s’il semble qu’il s’agisse simplement de quelques jours de détente en famille.

Dans une autre image partagée par Hayek, on peut le voir posant le sourire aux lèvres aux côtés d’Augustin James, le fils que son mari, François-Henri Pinault, a eu avec le mannequin Linda Evangelista. De plus, en arrière-plan, vous pouvez à nouveau voir Cuarón.

« Vive le week-end », a déclaré l’actrice de Veracruz à côté de la carte postale, où elle montrait qu’elle était une excellente belle-mère, ce qui lui a valu plus de 54 000 « j’aime » et des centaines de commentaires.

Il convient de noter que Salma Hayek et Alfonso Cuarón entretiennent une grande amitié depuis longtemps, ainsi que leurs filles, Bu Cuarón et Valentina Paloma, qui ont même assisté ensemble à un concert de Billie Eilish il y a quelques années et ont posé avec le chanteur. .

Cette relation étroite entre les deux familles s’est également manifestée il y a un an lorsque Salma a partagé une image avec Bu sur les réseaux sociaux, où elle lui a dit qu’elle l’aimait beaucoup.

« J’aime beaucoup d’animaux et beaucoup de gens dans le monde, mais en cette Journée nationale de donner de l’amour aux gens, je vous envoie un amour supplémentaire » étaient les mots que la star internationale a dédiés à la fille de Cuarón.