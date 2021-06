Salma Hayek a raté le rôle de Trinity dans « The Matrix »

« The Matrix » est sur le point de revenir sur grand écran avec le quatrième volet de la franchise, qui mettra en vedette les retours de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss dans leurs rôles respectifs de Neo et Trinity, un personnage qui était sur le point de tomber dans entre les mains de Jada Pinkett Smith, même si elle n’était pas la seule intéressée à l’obtenir.

L’actrice et productrice mexicaine Salma Hayek faisait également partie de la liste des personnalités qui ont assisté aux auditions pour faire partie du casting principal de l’une des sagas les plus influentes de la science-fiction moderne. Ce serait lors d’une récente conversation qu’il a eue avec Pinkett Smith pour « Red Table Talk » où il a révélé son audition « embarrassante ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Shang-Chi surprend les fans de MCU avec une nouvelle bande-annonce

« Nous étions l’un des quatre finalistes de ‘The Matrix' », a expliqué Hayek. «Nous avons rencontré beaucoup d’obstacles, des tests d’écran et beaucoup d’auditions. Ils ont amené ces coordinateurs de cascades d’Asie. C’était un test physique. Je suis flexible et agile, mais ils sont paresseux », a déclaré l’actrice, qui assure qu’elle n’était jamais allée à la salle de sport, ce qui lui a rendu difficile de boucler la boucle jusqu’au studio.

« Voici Jada, une machine sexy, mince et méchante. Oh mon dieu, c’était tellement bon. J’étais très gêné. Elle était si en forme, si concentrée, si disciplinée. Elle était si élégante et je viens de regarder cette femme et je me suis dit « C’est ce que je veux être quand je serai grand », a commenté Hayek.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Halloween Kills » démasque Michael Myers dans une nouvelle bande-annonce

Bien qu’ils n’aient pas réussi à décrocher le rôle, Hayek et Pinkett Smith conviennent que Moss était le choix parfait pour le personnage. « Je dis toujours à Carrie-Ann qu’elle était parfaite pour ce rôle », a noté Pinkett Smith. Hayek a même plaisanté en disant que les Wachowski ne l’avaient plus jamais rappelée et qu’ils avaient même fini par écrire un personnage pour Pinkett Smith dans la suite, concluant qu’elle était son inspiration lorsqu’il s’agissait de faire de l’exercice.

Bien qu’elle n’ait pas obtenu le rôle de « The Matrix », Salma Hayek a réussi à devenir une référence hollywoodienne à l’échelle internationale. Après la première de « The Hitman’s Wife’s Bodyguard » avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, la Mexicaine se prépare à l’arrivée de « Eternals », ses débuts dans le MCU sous la direction de l’oscarisée Chloe Zhao.