Salma Hayek a parlé de sa participation à Black Mirror

Vente-unique Lot de 2 chaises SALMA - Simili - Gris

Chaise SALMA Coloris : Gris Edition prestige : Notre collection de Mobilier Haut de gamme : une ligne de meubles aux finitions luxe et aux matières nobles, et toujours au meilleur prix ! La chaise SALMA, une pièce maîtresse ? Sophistiquée et contemporaine, la chaise SALMA donnera du cachet à votre intérieur. Le mélange du simili et de l’acier donne à cette chaise cantilever un look tendance qui saura vous séduire. La chaise SALMA, des finitions qualitatives ? Dotée d’une structure en acier brossé inoxydable, la chaise SALMA promet une stabilité et une robustesse à toute épreuve. Son assise rembourrée et son dossier incurvé vous offrent un confort optimal pour partager des repas en famille ou entre amis. Travaillée jusque dans les moindres détails, cette chaise aux surpiqures discrètes ne manquera pas d’attirer tous les regards. La chaise SALMA, pour quel intérieur ? La chaise cantilever SALMA s’adaptera à tous les intérieurs modernes et contemporains. Facile à assortir, elle se mariera parfaitement avec une table en verre trempé pour apporter harmonie et modernité à votre pièce. Caractéristiques techniques : Revêtement : Simili (PU) Structure et piètement : Acier brossé inoxydable Garnissage de l'assise : mousse polyuréthane haute résilience de densité 25kg/m3 Garnissage du dossier : mousse polyuréthane de densité 20kg/m3 Coloris : Gris Le lot de 2 chaises Hauteur d'assise : 50 cm Profondeur d'assise : 45 cm Dimensions : L43.5 x P59 x H99 cm Simili : Astucieux mélange de polyuréthane et de tissu, le simili a l’aspect du cuir et est agréable au toucher, tout en étant facile à vivre : un simple coup d’éponge suffit à lui enlever les éventuelles tâches ou salissures. Cette matière est donc idéale pour les grandes familles, les petits budgets ou pour tous ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à entretenir leur mobilier ! Vendues uniquement par lot de 2 chaises de la même couleur Meuble à monter soi même. Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier. SpécificitésSimili : astucieux mélange de polyuréthane et de tissu, le simili a l’aspect du cuir et est agréable au toucher, tout en étant facile à vivre : un simple coup d’éponge suffit à lui enlever les éventuelles tâches ou salissures. Cette matière est donc idéale pour les familles, les petits budgets ou pour tous ceux qui ne veulent pas passer trop de temps à entretenir leur canapé !Edition prestige : Notre collection de Mobilier Haut de gamme : une ligne de meubles aux finitions luxe et aux matières nobles, et toujours au meilleur prix !Dimensions et colisChaise cantilever SALMA : Produit : Longueur 43 cm, Largeur 59 cm, Hauteur 99 cm, Poids 22 kgColis : Longueur 62 cm, Largeur 47 cm, Hauteur 43 cm, Poids 22 kg