Salma Hayek a obtenu de meilleurs rôles depuis qu’elle était vieille

Salma Hayek est heureuse d’avoir plus de rôles depuis qu’elle a 50 ans. Tu n’aurais pas pensé ça d’Hollywood.

La beauté hollywoodienne révèle des choses incroyables: maintenant qu’elle est plus âgée, les réalisateurs sont plus intéressés à travailler avec elle.

“C’est difficile à comprendre”

«J’ai été très encouragé qu’ils puissent me trouver. Je l’ai toujours trouvé. Mais ils ne voulaient pas de moi. Et le fait qu’ils viennent maintenant me voir est vraiment rafraîchissant à l’âge de 53 ans. C’est difficile à comprendre », révèle Salma Hayek dans une interview au magazine« OK! ».

«C’était vraiment étrange. Mais tu sais quoi? Des choses étranges arrivent à des personnes étranges. “

Elle n’arrive toujours pas à y croire

La beauté aux cheveux noirs a fait sa percée grâce à la telenovela mexicaine “Teresa” avant de déménager à Los Angeles pour poursuivre son rêve d’une carrière de star de cinéma.

La jeune Salma n’aurait jamais pu rêver qu’elle réussirait un jour autant. “Les choses qui se sont passées dans ma vie sont totalement inimaginables”, admet l’actrice de “Frida”.

Pas trop obstiné

Elle a toujours essayé de ne pas être obstinée et ambitieuse pour perfectionner sa carrière. «À un moment donné de votre vie, vous vous dites simplement que vous faites ce qu’il faut et que vous donnez autant que vous le pouvez au lieu de penser à ce que vous voulez ou à ce que vous n’obtenez pas ou que quelqu’un d’autre reçoit à votre place», explique-t-elle. .

“Cela vous donne la chance d’emprunter des chemins que vous n’avez jamais voulu emprunter et vous avez le sens aventureux d’aller découvrir au lieu de trop planifier.”

Elle regrette que

Enfant, l’actrice de 54 ans était une gymnaste talentueuse. L’équipe mexicaine voulait même que Salma participe aux légendaires jeux sportifs internationaux de leur pays – mais le père de l’actrice a contrecarré ses plans. Pendant longtemps, Salma a pu penser à “et si?” ne le secouez pas – mais au plus tard après son succès avec «From Disk till Dawn», il était clair pour elle qu’elle était sur la bonne voie.