Salma Hayek, 54 ans, montre son décolleté dans un maillot de bain élégant à trou de serrure qui lui va comme un gant

Salma a révélé qu’elle manquait l’été.

Salma Hayek a ramené l’été sur sa page Instagram dimanche avec une photo de retour qui la capturait sous la lueur du soleil tout en ayant l’air glamour et tout en courbes dans un maillot de bain noir avec un détail révélateur.

Salma, 54 ans, a utilisé sa légende pour avouer qu’elle manquait la saison chaude. Elle dégageait une ambiance estivale et sophistiquée dans un maillot qui épousait étroitement sa silhouette de bombe. Le maillot de bain présentait un accent noué au-dessus du buste. Il était attaché à une ficelle épaisse qui formait un cou de style licou.

Un détail en trou de serrure s’étendait sur toute la longueur du buste au centre, où il offrait un aperçu taquin du prodigieux décolleté de Salma. Une épaisse couture coulait sous sa poitrine pour souligner davantage sa forme arrondie et sa taille substantielle.

La photo encadrait Salma des hanches, elle a donc capturé sa petite section médiane et sa silhouette en sablier. La beauté plantureuse a posé avec son torse légèrement incliné d’un côté pendant qu’elle tendait la main pour placer ses mains sur un chapeau blanc. L’accessoire en paille protégeait son jeune visage des rayons nocifs du soleil avec un large bord souple. Il arborait également un bandeau en soie noire qui lui donnait une apparence classique.

Salma a ajouté une touche moderne à son look avec une paire de lunettes de soleil sombres avec de grosses montures géométriques et du matériel doré sur les branches. Elle a ajouté plus de bling d’or pour extravagance supplémentaire, avec ses bijoux comprenant de grandes boucles d’oreilles et un bracelet en or qui brillait au soleil. Sur son poignet droit, elle portait une large manchette avec un élégant design incurvé.

le Frida L’étoile avait l’air radieuse et joyeuse alors qu’elle riait la bouche grande ouverte. La toile de fond de son superbe cliché était un paysage vert flou et une eau bleu vif. Elle était au-dessus des arbres et de la mer.

Les 16,6 millions de followers de Salma lui ont fait savoir à quel point ils adoraient sa photo ensoleillée en aimant son message plus de 380000 fois en une heure. Ils l’ont également comblée d’amour dans la section commentaires.

« OMG!! Vous êtes tellement hooot! Toujours la femme la plus sexy d’Hollywood », s’est exclamé un admirateur.

«Fille de rêve de nombreux garçons», a écrit un autre fan.

«Salma, tu es si belle et si talentueuse. La vitamine D est la meilleure, êtes-vous d’accord ?? » a ajouté une troisième personne.

«Une si belle femme», lit-on dans un quatrième message.

Tel que rapporté par L’Inquisitr, Salma a déjà ravi ses fans pendant l’été en partageant une photo prise lors de son escapade grecque. Elle a présenté sa silhouette fumante dans un bikini noir tout en sirotant une tasse de café.