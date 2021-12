Sally Ann Howes décède, Chitty Chitty Bang Bang Star avait 91 ans

Bien qu’il y en ait beaucoup qui ne reconnaîtront pas nécessairement le nom de Sally Ann Howes lorsqu’il est mentionné à l’improviste, vous seriez tout aussi mal à l’aise de ne pas l’avoir vue au moins une fois à l’écran, quelle que soit la génération d’où vous venez, comme Truly Scrumptious dans le -film musical adoré Chitty Chitty Bang Bang. C’est donc une triste révélation ce matin que la comédienne désormais âgée de 91 ans est décédée dans son sommeil dimanche, comme l’a révélé son neveu sur Twitter.

En publiant sur le site de médias sociaux, Susan Granger a annoncé que son amie était décédée, ce qui a été confirmé par Toby Howes dans une réponse qui disait: « Je peux également confirmer le décès de ma tante bien-aimée [Sally Ann Howes] qui est morte paisiblement dans son sommeil hier. Mon frère et moi pensions que Sally Ann pourrait tenir jusqu’à la projection de Noël de Chitty Chitty Bang Bang car cela aurait beaucoup plu à son côté espiègle »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

L’actrice américano-britannique née à Londres a eu une carrière de six décennies depuis le lancement de sa carrière en 1943 dans le film L’enfant du jeudi, ce qui l’a amenée à signer un contrat avec Ealing et Rank au Royaume-Uni et à apparaître dans une série de grands succès sur scène dans le West End de Londres. Après avoir été acclamée par la critique dans de nombreux spectacles, elle s’est vu offrir le rôle d’Eliza Doolittle dans Ma belle dame à Broadway, mais refusera le rôle à deux reprises avant d’accepter finalement le rôle, qu’elle a succédé à Julie Andrews dans le quartier des théâtres de New York.

L’actrice a prospéré tout au long des années 1960, apparaissant dans des spectacles de Broadway primés aux Tony Awards, y compris une reprise de Brigadoon à l’Opéra de New York, qui lui a valu une nomination aux Tony Awards et est devenue la première à être nominée pour une représentation de reprise, ce qui l’a amenée à apparaître dans la version télévisée de 1966 de Brigadoon avec Robert Goulet et Peter Falk ainsi qu’une partie de la distribution de Broadway, qui a lui-même remporté six prix aux Emmy Awards.

En 1968, Howes est probablement apparue dans son rôle le plus emblématique de Truly Scrumptious aux côtés de Dick Van Dyke dans Ian Flemming/Roald Dahl écrit Chitty Chitty Bang Bang. Pour le film, l’actrice a reçu 1,1 million de dollars de l’argent d’aujourd’hui, tandis que Dick Van Dyke a reçu ce qui équivaudrait à 15,5 millions de dollars, évidemment en raison d’avoir déjà joué dans Mary Poppins de Disney et d’être l’un des acteurs les plus recherchés de l’époque. .

Bien que l’énorme succès de Chitty Chitty Bang Bang n’a pas propulsé Howes au rang de superstar, l’actrice a continué à apparaître dans de nombreuses émissions de télévision en tant qu’invitée et a déclaré dans une interview en 2013: « J’aurais aimé une carrière cinématographique, mais je ne l’ai pas poursuivie – j’ai juste adoré me connecter avec un public. Le théâtre est une drogue. Le problème, c’est que pour s’en souvenir, il faut faire des films. Le son de la musique en 1972, par l’intermédiaire de Sondheim Une petite musique de nuit, et même Hamlet.

Son deuxième mari Douglas Rae, qu’elle a épousé en 1972, est décédé en septembre de cette année, suivi de sa femme quelques mois plus tard. Nos pensées vont à la famille et aux amis en ce moment et à une certaine génération pour laquelle elle sera toujours vraiment délicieuse. Repose en paix, Sally Ann Howes.





Home Alone Star Devin Ratray est arrêté après un différend domestique Devin Ratray, qui joue Buzz dans les films Home Alone, a des problèmes juridiques après une prétendue bagarre avec son ancienne petite amie.

Lire la suite





A propos de l’auteur