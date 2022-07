Salles souterraines secrètes trouvées dans GTA 5 et montrées

Dans le célèbre jeu GTA 5 de jeux de rock starles joueurs sont tombés sur des salles souterraines secrètes non indiquées sur la carte et ont montré le reste.

Un utilisateur a trouvé un nouveau secret dans Grand Theft Auto 5. Le seul auteur a partagé sa découverte avec le reste des participants au forum Reddit.

Un utilisateur conduit sa moto autour de la ville. À un moment donné, l’auteur perd le contrôle et percute une voiture, après quoi le personnage s’écrase sur l’asphalte.

Immédiatement après cela, le joueur est témoin des salles secrètes de GTA V, qui sont situées sous terre.

Les membres du forum Reddit ont commencé à commenter la vidéo publiée. Beaucoup ont commenté en plaisantant ce qu’ils ont vu et ont même suggéré que l’auteur ait trouvé l’entrée de GTA 6.

« Félicitations, mon frère ! On dirait que vous avez trouvé l’entrée de GTA 6. Faites-nous savoir comment c’est », « Je pense que vous avez déverrouillé GTA 6 », « On dirait que le personnage s’est blessé à la tête » et « Bienvenue dans les arrière-salles de GTA », ont écrit les internautes. .

Beaucoup ont d’ailleurs noté que le joueur Emergency-Lime668 a trouvé dans GTA 5 un portail vers une autre dimension.

Il convient de noter que le jeu Grand Theft Auto 5 contient une grande variété de secrets, allant des extraterrestres et des bunkers secrets et se terminant par des fantômes et plus encore.

Certains des secrets, d’ailleurs, restent encore non résolus. Par exemple, c’est le mystère du mont Chiliad, qui a de nombreuses conjectures et théories folles.

L’un d’eux dit qu’un jetpack est caché à l’intérieur du mont Chiliad dans Grand Theft Auto 5.

En général, le gameplay est dans le style classique de GTA. Le joueur contrôle l’un des trois protagonistes situés dans le monde ouvert.

Une attention accrue est accordée aux missions de voleur, dans lesquelles vous pouvez basculer entre les héros à la volée, comme dans Yakuza 4. Par exemple, un personnage peut conduire une voiture tandis que l’autre tire sur les ennemis.