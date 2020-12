Salesforce rachète Slack et est déjà l’une des plus importantes acquisitions du secteur technologique

Le télétravail est à la mode, Salesforce achète Slack dans l’une des plus grandes opérations de l’industrie, et Microsoft Teams a maintenant un rival avec beaucoup plus de force.

Hier encore, CNBC a converti ce qu’il est déjà l’une des actualités de l’année dans le secteur des logiciels d’entreprise dans un secret de polichinelle, et c’est que oui les amis, en effet Salesforce avait l’intention d’acheter Slack pour en faire l’un des concurrents les plus musclés de Microsoft Teams.

L’accord a été confirmé à la clôture des marchés aux États-Unis, répondant aux attentes et avec des chiffres qui le font l’une des opérations les plus importantes de l’industrie technologique ces derniers temps, et ce n’est pas pour moins avec le télétravail à la hausse et l’une des plateformes les plus acceptées pour travailler dans des équipes de délocalisation telles que Slack consiste à acheter et à vendre.

Salesforce est déjà l’un des sociétés de développement de logiciels CRM personnalisés le plus populaire aux États-Unis, bien que peu connu sur nos marchés jusqu’à ce mouvement médiatique, reprenant Slack pour un montant estimé à 27,7 milliards de dollars.

Une opération de plusieurs millions de dollars que nous n’avons pas vue dans l’industrie numérique depuis longtemps

Ce n’est pas le seul acquisition majeure réalisée par Salesforce ces derniers temps pour renforcer sa position avec des outils bureautiques, et depuis 2018, 6,5 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour MuleSoft et 15,3 milliards de dollars supplémentaires pour les experts en données de Tableau.

Déjà la nouvelle avait déclenché des mouvements dans les sacs, avec Slack en vedette dans un rallye de près de 40% de son prix depuis une semaine, quand les rumeurs ont commencé.

Les détails de l’accord ils seront sûrement connus dans les prochains jours, mais on parle d’une partie du montant en espèces d’environ la moitié des montants signés payés en actions, pour clôturer l’achat d’une entreprise que les experts évaluaient hier à plus de 24 000 millions d’euros.

L’opération est en fait comparée au Achat de Red Hat par IBM, qui a payé environ 34 milliards de dollars en 2019, soit celui de Linkedin par Microsoft pour les 27 milliards d’euros déboursés en 2016.

Donc, Slack n’est plus juste le concurrent le plus sérieux des équipes dans les environnements de travail collaboratifs à distance, mais aussi désormais le concurrent qui a le plus à offrir et celui qui a le plus de force pour renverser la position dominante de la solution Microsoft.

Il reste à voir quelles synergies tirent à la fois de Salesforce et de Slack, et les projets des nouveaux propriétaires pour la populaire plateforme de messagerie basée sur les canaux, déjà adopté par d’innombrables entreprises comme un logiciel très puissant pour le travail d’équipe dans des environnements 100% numériques. Intéressant au moins, n’est-ce pas? Si cela fait longtemps qu’on n’a pas vu une opération de ceux-ci dans le secteur!

