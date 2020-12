The Associated Press02 déc.2020 09:10:52 IST

Pionnier des logiciels d’entreprise Salesforce.com achète le service de discussion en ligne Slack pour 27,7 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à donner aux deux sociétés une meilleure chance de rivaliser avec la puissance industrielle de longue date Microsoft. L’acquisition annoncée mardi est de loin la plus importante des 21 ans d’histoire de Salesforce. La société de San Francisco a été l’une des premières à vendre des logiciels en tant que service d’abonnement pouvant être utilisé sur n’importe quel appareil connecté à Internet au lieu du processus plus fastidieux d’installation des programmes sur des ordinateurs individuels.

Le flamboyant fondateur et PDG de Salesforce, Marc Benioff, a salué le concept de «cloud computing» comme la vague du futur avec beaucoup de dérision au départ.

Mais le logiciel en tant que service est devenu une norme de l’industrie qui s’est transformée en une mine d’or pour les fabricants de logiciels de longue date. Microsoft pour sa part a développé sa propre suite de services en ligne florissante, connue sous le nom d’Office 365, qui comprend un service de chat Teams qui inclut plusieurs des mêmes fonctionnalités que l’application Slack, vieille de 6 ans.

Slack a déposé en juillet une plainte dans l’Union européenne accusant Microsoft de regrouper illégalement Teams dans Office 365 d’une manière qui bloque sa suppression par les clients qui préfèrent Slack.

Microsoft constitue également une menace pour les principaux produits de Salesforce, une gamme d’outils qui aident d’autres entreprises à gérer leurs relations clients.

« Pour Benioff, tout est affaire de Microsoft », a déclaré l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, à propos de l’accord de mardi. «Il est clair que Microsoft s’éloigne de plus en plus de Salesforce en ce qui concerne la guerre du cloud.»

Benioff n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il considérait l’accord comme un coup d’État majeur, après avoir perdu face à Microsoft en 2016 lorsque les deux sociétés se disputaient toutes deux le service de réseautage professionnel LinkedIn.

« C’est un match fait au paradis », a déclaré Benioff lors d’une conférence téléphonique débordante. «Nous voyons dans Slack une entreprise et une plate-forme uniques en leur genre. C’est un système nerveux central pour tant d’entreprises.

Salesforce s’appuie sur son succès ces dernières années pour se diversifier dans d’autres domaines, en grande partie grâce à une série d’acquisitions qui comprenait son précédent contrat le plus important, un achat de 15,7 milliards de dollars du spécialiste de l’analyse de données Tableau Software l’année dernière.

De nombreuses transactions ont été financées par l’action de Salesforce, qui vaut près de sept fois plus qu’il y a dix ans pour porter la valeur marchande actuelle de l’entreprise à 220 milliards de dollars. Salesforce utilise ses actions pour payer environ la moitié de l’achat de Slack, le reste étant couvert de liquidités, une partie de l’argent étant empruntée à une époque de taux d’intérêt extrêmement bas.

Slack, en revanche, ne s’est pas avéré aussi populaire auprès des investisseurs, même si son service lancé publiquement en 2014 est de plus en plus utilisé par les entreprises et les agences gouvernementales à la recherche d’alternatives plus agiles que le courrier électronique. Avant que les informations faisant état d’un accord potentiel avec Salesforce n’apparaissent la semaine dernière, l’action de Slack oscillait toujours autour de son prix de cotation initial de 26 € lorsque la société est devenue publique il y a près de 18 mois.

«Il s’agit d’une excellente stratégie de sortie pour Slack», a déclaré Kate Leggett, analyste chez Forrester Research. «Microsoft Teams mange le déjeuner de Slack.»

Le co-fondateur de Slack, Stewart Butterfield, espère que cette vente fonctionnera mieux que lorsqu’une autre société qu’il a créée, le service de partage de photos Flickr, a été vendue à Yahoo il y a 15 ans. Flickr s’est perdu dans le shuffle chez Yahoo au milieu d’années de troubles avant d’être finalement revendu en 2018 à SmugMug.

Dans son prochain acte après avoir quitté Flickr, Butterfield a décidé de se concentrer sur le jeu avec une start-up appelée Tiny Speck qui a été lancée en 2009. Quelques années plus tard, il est passé au service de messagerie instantanée dont le nom était l’acronyme de «Searchable Log of All Conversation and Connaissance. »

Leggett a prédit que Salesforce gagnerait à posséder Slack car il ajoutera un outil de collaboration populaire à sa propre suite logicielle, qui se concentre sur la gestion des relations clients pour les entreprises et les agences gouvernementales. Elle a déclaré que la nécessité pour les agents de relations clients et les autres utilisateurs de Salesforce de se rassembler autour d’un sujet et de collaborer à distance n’a fait que croître avec la pandémie de coronavirus qui a renvoyé tant d’employés de bureau chez eux et a rendu beaucoup accro aux nouveaux outils en ligne.

Si tout se passe bien, Salesforce espère prendre le contrôle de Slack entre mai et juillet de l’année prochaine.

Slack, qui est gratuit pour les personnes qui utilisent la version de base, a été rapidement adopté dans le secteur de la technologie pour sa facilité d’utilisation et sa promotion d’un mode de conversation plus informel que le courrier électronique. La société a cessé de publier son nombre d’utilisateurs quotidiens après avoir dépassé 12 millions l’année dernière, se concentrant plutôt sur les clients payants, ce qui, selon Butterfield, en mars, a montré un «énorme élan d’intérêt» en raison de la façon dont la pandémie a obligé les gens à travailler à domicile.

«Je pense que la pandémie a joué un rôle majeur» en ouvrant la voie à l’accord, a déclaré Ives. «Les Zooms, les Slacks, les Microsoft Teams, ça va être une nouvelle partie de l’effectif.»

Ives a déclaré que Benioff manquait également de temps pour rattraper Microsoft, qui reste un acteur secondaire dans l’activité principale de gestion des relations avec la clientèle de Salesforce, connue sous le nom de CRM, mais en avance dans la fourniture d’un plus large éventail de services cloud.

Slack et Salesforce ont leur siège à environ un pâté de maisons l’un de l’autre à San Francisco. Le bureau de Slack se trouve à l’ombre de la Salesforce Tower de 62 étages, le plus haut bâtiment du nord de la Californie.

«Je peux regarder par ma fenêtre et tu sais ce que je vois? Slack », a déclaré Benioff.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂