Salem’s Lot veut Jake Gyllenhaal en tête ?

Selon de nouveaux rapports, Spider Man : loin de chez soi La star Jake Gyllenhaal devrait apparaître dans le dernier remake de Stephen King’s Lot de Salem. Les œuvres de King ont connu un essor récent, y compris le très apprécié IL, le remaniement de Le stand, un redémarrage récemment annoncé de Christine et L’histoire de Lisey actuellement en streaming sur AppleTV+. Il y a eu plus de 50 adaptations de l’œuvre de King dont Lot de Salem a déjà vu la production d’un téléfilm et d’une mini-série télévisée. À quelques exceptions notables, telles que La tour sombre, le travail récent de King à l’écran a été non seulement prolifique mais rentable, et Lot de Salem est susceptible d’être un autre succès pour le maître de l’horreur.

En 2019, New Line Cinema a annoncé qu’ils se préparaient à adapter le deuxième roman de Stephen King, qui a été initialement publié en 1975. Avec James Wan qui produirait, avec Gary Dauberman, qui sera également en charge de l’écriture et de la réalisation, il semble qu’ils soient sur un gagnant avant qu’une seule scène ne soit tournée. Des informations selon lesquelles Gyllenhaal a été approchée pour le rôle principal de Ben Mears sont apparues sur Illuminderi.com aujourd’hui, affirmant qu’une offre officielle avait été faite au montagne de Brokeback dans le rôle joué par David Soul dans le film de 1979 et Rob Lowe dans la mini-série de 2004.

Alors que toute autre nouvelle de casting est encore rare, on pense que le James Bond Le dernier Blofeld de la franchise, Christopher Waltz, se lance dans la course pour incarner le méchant Straker, un personnage mystérieux qui arrive dans la petite ville de Lot à Jérusalem avec une cargaison sombre en remorque. Avec sa récente représentation de l’ennemi juré de Bond, Waltz est certainement capable de tirer le genre de menace maussade requise pour le rôle, et serait un candidat idéal pour succéder à James Mason qui est apparu pour la première fois dans le rôle. Pour l’instant, cependant, on ne sait pas si Waltz a été approché par le studio.

Lot de Salem devrait actuellement commencer le tournage à l’automne, et bien qu’aucune date de sortie n’ait actuellement été fixée, on s’attendrait à ce que le film final arrive vers la fin de 2022 au plus tôt. Reste à savoir si Jake Gyllenhaal signes en jeu, mais l’idée de ce qu’il pourrait apporter à la nouvelle version est une perspective passionnante pour les fans de l’acteur et du roman. Ayant des références impressionnantes à son actif, nous serions prêts pour une performance captivante qui surpasserait certainement ses prédécesseurs dans le rôle de Mears. En plus de ses rôles sérieux dans montagne de Brokeback et Jarhead, il a aussi récemment emménagé dans le plus fantastique avec son Spider-Man : loin de chez soi apparence comme Mysterio, et bien sûr nous ne pouvons pas oublier, ou expliquer dans la plupart des cas, son rôle décisif dans Donnie Darko.

Avec un long chemin à parcourir, il faudra probablement un certain temps avant que nous ne voyions des détails de production, un casting supplémentaire ou une vue de ce à quoi ressemblera réellement le film. Les fans de King, comme moi, attendront avec impatience d’en savoir plus si le tournage commence comme prévu en septembre.

Sujets : Lot de Salems