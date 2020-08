Salaire adulte: c’est ce que vous pouvez obtenir pour les personnes de plus de 50 ans

Parfois, cela peut aussi être un avantage d’être compté parmi les anciens. Même si certaines personnes de 50 ans et plus pensent avoir atteint la fin de leur carrière. En termes de revenus, cela peut être le moment de la récolte avec les bonnes qualifications et l’emploi.

Il y a des gens qui pensent que le travail ne vaut pas la peine. Et même si la classe moyenne allemande a plus envie d’avoir la carotte devant le nez et l’abîme derrière, vous pouvez gagner un salaire décent ici avec de la diligence et une bonne formation. Surtout lorsque l’employé est déjà mature, les qualifications sont justes et un emploi convenable est disponible.

Parce qu’en tant que «vieux», les fruits de l’éducation et de la formation prennent tout leur sens. Surtout quand une position de leadership précoce a été recherchée. Le portail de comparaison salaire.de contient les données de 50.829 spécialistes et managers employés analysés qui ont déjà atteint l’âge de 50 ans.

Résultat? Les employés occupant des postes de direction, surtout à partir de 50 ans, reçoivent beaucoup plus que leurs collègues sans responsabilité personnelle. L’influence des qualifications professionnelles s’accroît également: un manager en apprentissage ou un spécialiste reçoit environ 82 800 euros par an. Après l’obtention du diplôme, le salaire est d’environ 118 100 euros. La différence avec les travailleurs qualifiés devient particulièrement claire dans la vieillesse: avec l’apprentissage ou en tant que spécialiste, les travailleurs qualifiés reçoivent 40 700 euros, tandis que les universitaires gagnent 65 200 euros par an.



Systématiquement important et mal payé

La comparaison de l’industrie montre que l’industrie des semi-conducteurs dans le cadre de l’industrie électrique est la plus lucrative pour les travailleurs qualifiés sur 50 ans. Vous percevrez ici un salaire brut annuel d’environ 88 200 euros. Viennent ensuite les revenus de l’industrie aéronautique avec 70 100 euros et de la pharmacie avec 67 800 euros. Les salariés peuvent également gagner des salaires élevés dans la banque (66 000 €) et le conseil en management (61 400 €).

Les salaires les plus bas sont payés dans les professions de l’industrie des centres d’appels (25 300 euros) ou dans les hôtels et restaurants (28 000 euros). En outre, le commerce de détail dans l’industrie alimentaire – malgré la pertinence du système – est également l’un des domaines les moins rémunérés. Les salariés reçoivent environ 30 100 euros après 50 ans. “Cependant, il reste à voir comment les salaires évolueront à long terme dans les secteurs gravement touchés par la pandémie corona. Par exemple, l’industrie aéronautique souffre actuellement énormément des conséquences de la crise, ce qui pourrait conduire à des réglementations pour le chômage partiel et éventuellement à des suppressions d’emplois. “, déclare Philip Bierbach, directeur général de Lohn.de.

Des différences claires entre les sexes

Il existe également de nettes différences de rémunération dans la comparaison entre les sexes. Les hommes spécialistes de plus de 50 ans gagnent environ 50 700 euros, les femmes 37 200 euros. La différence de salaire entre les cadres est encore plus grande: les femmes patrons reçoivent 81 800 euros et les patrons 107 000 euros. «L’écart de rémunération non ajusté entre les hommes et les femmes est de plus en plus grand dans les tranches d’âge plus élevées – parmi les cadres de plus de 50 ans, il dépasse 25 000 euros par an. Les raisons en sont notamment attribuables à la répartition inégale de l’éducation des enfants et de la planification familiale. Ce fait ralentit le salaire et le développement de carrière des femmes », a poursuivi Bierbach.

La comparaison entre les femmes et les hommes selon la taille de l’entreprise a montré que les femmes spécialistes des petites entreprises de moins de 100 salariés gagnent environ 34 800 euros, tandis que les hommes touchent 41 900 euros. La différence augmente à plusieurs reprises avec la taille de l’entreprise et la responsabilité de la direction. Alors que les hommes patrons de plus de 50 ans dans les grandes entreprises gagnent 122 600 euros, les femmes managers reçoivent environ 102 200 euros.