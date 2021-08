Sakugan, l’anime qui vous rattrapera sur Crunchyroll : 3 raisons de le regarder

Croustillant se prépare pour une première incroyable. Même s’il y a encore du temps, on peut déjà vous dire que cela vaut beaucoup. Il s’agit de Sakugan, un anime produit par le studio satelight, dont le contenu tel que Conte de fées Oui Log Horizon ont déjà surpris, et avec des dessins de Shoji kawamori, créateur de Macross. Ici, on vous dit de quoi il s’agit et on vous donne 3 raisons pour ne pas le manquer et le voir.

Pourquoi devriez-vous regarder Sakugan, le prochain anime de Crunchyroll







Sakugan est une adaptation du roman de science-fiction de Nekotaro inui et raconte l’histoire d’un père nommé Gagnombre Et votre fille Memempu, qui a quelques différences mais elles sont très proches. Ce qui se passe, c’est qu’ils vivent à l’intérieur d’une colonie. En dehors de cet endroit se trouve « Le Labyrinthe » et, bien qu’il soit interdit de s’y approcher, un groupe connu sous le nom de « Marqueurs » se consacre à l’explorer avec grand soin.

C’est là que commencent les discussions entre Gagumber et Memempu, puisqu’il était maker et qu’elle veut l’être maintenant malgré son jeune âge. Cependant, ils finissent tous les deux par être plongés dans un voyage épique qui les confrontera à un danger extrême et qui les obligera, d’une manière ou d’une autre, à découvrir la vérité dans ce labyrinthe.

La chose intéressante à propos Sakugan c’est que non seulement il nous propose un voyage fantastique mais aussi, à partir du scénario, il nous invite à mieux comprendre ce lien entre père et fille. Car, malgré le fait que les deux aient des points de vue différents, l’échange entre eux est toujours passionnant et bien réel pour une série animée. C’est-à-dire que vous ne trouverez pas seulement un anime fantastique, également avec une belle histoire qui, incidemment, vous invite à réfléchir sur la parentalité.

Sakugan premières en octobre (Photo: Crunchyroll)



En revanche, l’animation de Kawamori, à son tour, laisse une excellente impression. Les designs sont vraiment surprenants et, sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs de cette étape de premières de l’année. Pendant ce temps, le troisième point que cet anime marque a à voir avec le choix de son seiyuus principaux.

Dans la voix de Memempu est Kanon Amane, une voix qui a été choisie pour cet anime par plus de 1 000 personnes et son travail est vraiment exceptionnel. D’un autre côté, dans la voix de son père se trouve Hiroki tochi, un seiyu avec une longue histoire connu pour ses voix off dans les jeux vidéo Inexploré, Resident Evil, Final Fantasy XIII, parmi beaucoup d’autres.

Quand Sakugan fait-il ses débuts sur Crunchyroll ?

L’anime a fait sa première mondiale au Virtual Crunchyroll Expo 2021 août, où le premier épisode a été diffusé en direct, mais arrivera sur la plateforme en octobre. Alors réservez ce mois-ci maintenant! En attendant, vous pouvez profiter d’autant d’autres séries sur Crunchyroll que One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball Super, Black Clover, Shingeki no Kiojin, Pour votre éternité, parmi tant d’autres.