Sakaguchi présente la bande-annonce de Fantasian, son nouveau jeu de rôle

Sakaguchi fait de nous un cours d’artisanat avec des dioramas convertis en son nouveau jeu vidéo. Nous avons le résultat dans la bande-annonce Fantasian.

Hironobu Sakaguchi, le créateur renommé de la saga Final Fantasy à l’époque où un serveur avait encore les cheveux sur la tête, nous a laissé le Bande-annonce fantastique. Sa nouvelle aventure de jeu de rôle qui a un élément très curieux: elle est faite de dioramas.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, l’équipe de développement a construit les plus de 150 scènes miniatures une par une et les a scannées. Après cela, ils l’ont introduit dans le jeu pour une expérience qui « ne peut être réalisée qu’avec des dioramas ». Le résultat est vraiment curieux, puisque l’exploration de ces cartes est pour le moins intéressante.

Fantasian nous mettra dans la peau d’un garçon oublieux nommé Leo. Il se réveillera dans un monde au milieu de la technologie et de la magie, quelque chose qui, comme on le voit, est super original dans la création … Leo parcourra le monde et découvrira petit à petit son passé en voyageant et à la rencontre de son nouveau voyage compagnons.

En chemin, nous devrons nous battre pour de bon. Le combat dans ce jeu de rôle sera à nouveau au tour par tour. Cependant, certains éléments intéressants y ont été inclus. Parmi eux la visée, les arcades qui décrivent les attaques et les positions.

De plus, les rencontres avec les ennemis seront toujours aléatoires. Cependant nous pouvons les reporter un peu en utilisant une nouvelle option: l’exil. Cela les enverra dans une dimension de combat parallèle où ils s’accumuleront. Et oui, nous devrons tous les affronter en même temps. L’illusion d’une vie, wow.

Le jeu sortira cette année mais attention, il le sera exclusivement chez Apple Arcade. Il semble que Sakaguchi ait pris goût au développement pour le mobile.