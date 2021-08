Saison physique 2 : À quoi s’attendre ?

– Publicité –



Série Apple TV+ Physique a été renouvelé pour la saison 2. La star de la comédie noire d’une demi-heure Rose Byrne Sheila Rubin est une femme au foyer mécontente de San Diego qui trouve l’autonomisation et le succès dans le monde émergent de l’aérobic. Annie Weisman était l’une des productrices à l’origine de la création. Femmes au foyer désespérées La série présente également des personnages reconnaissables tels que Geoffrey Arend, Paul Sparks et Geoffrey Arend. Craig Gillespie est le cinéaste acclamé derrière cette série. Cela le rend encore plus impressionnant. moi, Tonya. Et Cruelle Il était le réalisateur de l’épisode pilote. Malgré le talent et l’expérience des caméras, les premières critiques sont mitigées. Les critiques ont trouvé les personnages assez désagréables pour investir en eux.

Apple pense que la popularité de Sheila Rubin augmentera à mesure que le service de streaming renouvellera Physical pour la saison 2. La nouvelle arrive quelques jours seulement avant la finale de la première saison, avec la directrice de la programmation nationale d’Apple TV +, Michelle Lee, notant à quel point le streamer est excité de regarder La performance de Byrne évoluer en quelque chose de spécial. Voici ce que Lee avait à dire à propos de Physique saison 2:

Nous ne pourrions être plus fiers de présenter le point de vue singulier d’Annie Weisman sur cette histoire sombre, drôle, déchirante et audacieuse. Et puis nous avons pu voir Rose Byrne habiter cet incroyable personnage à plusieurs niveaux, nous offrant un tour de force inoubliable. Nous avons été ravis de voir le public du monde entier tomber amoureux et se sentir vu par ce spectacle et nous avons hâte que tout le monde vive le prochain chapitre du voyage de Sheila vers l’autonomisation personnelle.

C’est fascinant de voir Apple TV+ faire un pari sur une émission à l’acide telle que Physique par rapport aux autres chaînes de télévision. Ted Lasso a été l’émission la plus réussie du service de streaming. Sa sincérité ainsi que sa douceur sont à l’origine de son succès phénoménal. La nouvelle stratégie d’Apple TV+ consistant à diversifier sa bibliothèque TV, tout en mettant en valeur sa puissance de star, a vu une autre saison de Physical greenlight. C’est un spectacle qui oppose Ted Lasso sous tous ses aspects.