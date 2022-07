Saison des champs, l’enfance liberté d’être et choisir l’amour d’un métier

Après qu’un juge fédéral a prononcé une interdiction provisoire de la tauromachie à Mexico, le débat entre corrida et anti-corrida est relancé. La réponse la plus médiatique contre cette résolution est venue de Televisión Azteca, une entreprise qui, à travers ses espaces informatifs, a diffusé des notes journalistiques en défense de la tauromachie sous l’argument qu’il s’agit d’une activité génératrice d’emplois.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, internautes, journalistes et communicants ont transformé leurs opinions personnelles en une confrontation agressive entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette émission. Certains ont préconisé de dire que c’est un art. D’autres ont répondu qu’il s’agissait d’un acte barbare.

Dans le cadre de ce contexte houleux vient saison de terrain, Le premier long métrage d’Isabel Vaca, un film dont la prémisse est de nous rapprocher des cow-boys chargés d’élever des taureaux de combat dans des champs proches des ranchs du Bajío mexicain. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, de manière intelligente et heureuse, la réalisatrice présente son histoire dans ce qu’elle signifie et transcende la vie rurale pour Bryan, un garçon qui est très clair sur le fait que sa place dans le présent et l’avenir est sur le terrain.

Les taureaux de combat, en tout cas, sont prétexte à la réalisatrice pour nous faire découvrir l’histoire qu’elle a vraiment envie de raconter, c’est-à-dire celle d’un petit garçon qui, à son jeune âge, a la ferme conviction de poursuivre l’histoire de sa famille. tradition du pays. C’est aussi ainsi qu’il l’exprime avec l’amour profond, le respect et l’admiration qu’il a pour le métier de cow-boy.

Bryan vit dans un environnement où les enfants jouent aux passeurs et aux migrants ; La violence actuelle qui déchire le pays atteint ces enfants à travers leur reconstruction des tragédies qui leur ont été racontées sur ce que signifie entrer illégalement aux États-Unis. Ce jeu n’est pas une mince affaire pour Bryan, qui trouvera probablement un moyen dans cette interaction d’enterrer la figure paternelle qui a migré de l’autre côté à sa naissance et n’est jamais revenue pour prendre le relais.

Cette relation au père trouve aussi dans le traitement des animaux une manière de confronter les émotions qui se nichent en lui à propos de ce sujet. Bryan ne le sait pas, et peut-être Isabel Vaca non plus, mais cela apparaît à travers de belles et fortes métaphores que le film découvre par lui-même au fil du montage. Bryan aime beaucoup Pancho, un petit veau rejeté par sa mère à la naissance et qui a été adopté par les grands-parents du garçon. Elle est chargée de le nourrir, de jouer et de le chouchouter. Ce n’est pas le cas des taureaux qui se reproduisent. Avec eux, Bryan porte une fronde, un lasso ou même un fusil à munitions, mais pas tellement parce qu’il les craint, mais parce qu’il ressent une envie de les attaquer, ce qu’il ne fait finalement pas. D’une certaine manière, il traite Pancho avec l’affection paternelle qu’il aurait aimé avoir. Il perçoit les taureaux comme des pères absents qui n’étaient pas et ne sont pas pour Pancho après que sa mère n’en ait pas voulu. Freud furtivement des endroits les moins attendus.

Un autre avantage à considérer est la liberté. Bryan poursuit une énorme qualité qu’il possède : être responsable de ce qu’il décide de faire. Bien qu’il soit un bébé, il a l’idée qu’une décision est une responsabilité. Travailler dans les champs est pour lui une opportunité d’être libre, c’est pourquoi il se lève tôt, s’habille, vaque à ses obligations, ne se plaint jamais, veut apprendre. Cette décision de liberté se heurte au désir de sa mère pour lui d’aller à l’école et d’avoir un avenir en tant que diplômé. Il se sent comme un prisonnier dans la salle de classe (regardez la caméra quand il fait clairement la différence entre les deux univers).

Avec saison de terrain, Isabel Vaca nous rapproche d’un territoire qui est autant le nôtre mais aussi oublié que la campagne et ses habitants. Il le fait avec une approche qui évite la controverse de la tauromachie pour nous conduire à réflexion sur les libertés, les choix et les décisions des enfants dans un monde de cow-boys.

