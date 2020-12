Saison des célébrations dans Pokémon GO: quand, ce que cela comprend et ce que vous pouvez faire

Niantic a annoncé un changement de paradigme complet pour Pokémon GO il y a quelques semaines. Le jeu, après quatre ans sur le marché, a pour la première fois augmenté le niveau maximum à 50 et a également officialisé l’arrivée des stations au sein de tout un conglomérat de changements qu’il a appelé GO Beyond.

Depuis le 1er décembre, la mise à niveau est déjà activée et les formateurs doivent remplir les différentes conditions pour augmenter leur rang. Aussi, avec le changement de mois, la première des saisons est entrée en jeu, la saison des célébrations. C’est tout ce que vous devez savoir sur elle.

Savoir plus: GO Beyond: 4 nouveautés clés pour lesquelles Pokémon GO va maintenant au-delà

Celebration Station déjà en cours

Comme dans le monde réel, les différentes périodes de l’année seront également reflétées dans Pokémon GO. Du 1 décembre au 1 mars 2021 dans le jeu, la saison des célébrations sera en vigueur. À l’intérieur, vous pouvez capturer des Pokémon exclusifs de ce temps, ainsi que de remplir des missions spéciales et des tâches d’enquête exclusives.

Comme pour les Pokémon régionaux, dans chaque hémisphère, la saison aura ses particularités. Un exemple clair de ceci est le Pokémon Chevreuil, lequel Il apparaîtra différemment selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. En ce qui concerne le frai des rencontres sauvages, dans la partie nord de la planète, elles apparaîtront plus fréquemment Sandshrew Alola, Vulpix Alola, Seel, Lapras, Teddiursa, la forme hivernale du cerf etc.

En référence à l’hémisphère sud, les Pokémon les plus liés à l’été et à la chaleur seront les protagonistes. Ainsi, nous trouverons dans ces régions des Pokémon comme Growlithe, Shuckle, Electrike, Burmy, Darumaka, la forme estivale de Deerling et autres.

Changements dans l’éclosion des œufs et mégaévolutions

L’éclosion des œufs subit également des modifications avec l’arrivée des saisons. L’exemple le plus frappant est que Shinx arrive à sortir des œufs de 5 km reçus dans les récompenses syncroadventure. Également, Seel, Aron et Elygem cesseront d’éclore des œufs, Growlithe et Wingull éclosent d’œufs à 2 km, et Baltoy et Ducklett du 5 KM.

En référence aux méga évolutions Mega Charizard X, Mega Gengar et Mega Abomasnow seront les seuls Pokémon disponibles dans les méga raids de décembre, en plus d’annoncer de nouvelles méga évolutions (non encore révélées) avec l’arrivée de la nouvelle année.

Savoir plus: Mégaévolutions dans Pokémon GO: comment elles fonctionnent et comment mégaévolutionner votre Pokémon

Premiers événements de la Celebration Station

Tout au long des trois mois de la saison des célébrations, nous profiterons de plusieurs événements en jeu. Niantic a déjà annoncé officiellement certains d’entre eux et ils sont les suivants.

Journée communautaire du mois de décembre: La dernière journée communautaire de 2020 aura lieu le week-end du 12 au 13 décembre. Pendant ces deux jours tous les Pokémon principaux de tous les Community Days de cette année apparaîtront plus fréquemment et ils peuvent évoluer pendant ces deux jours pour obtenir leurs attaques spéciales correspondantes.

La dernière journée communautaire de 2020 aura lieu le week-end du 12 au 13 décembre. Pendant ces deux jours et ils peuvent évoluer pendant ces deux jours pour obtenir leurs attaques spéciales correspondantes. GO Battle League Saison 6: Coïncidant avec le début de la saison 6 de la Pokémon Battles League, le augmentation du rang de 10 à 24 avec leurs nouvelles médailles correspondantes et nouvelle structure de récompense.

Coïncidant avec le début de la saison 6 de la Pokémon Battles League, le avec leurs nouvelles médailles correspondantes et Événement de célébration de Kalos: Le 2 décembre, les Pokémon de la région de Kalos seront disponibles dans le jeu à la fois dans la nature, ainsi que dans l’éclosion d’œufs et les raids. Aussi, avec cet événement viendra un tâche de recherche exclusive sur le terrain.

Pièces Pokémon GO gratuites

Idem dans Pokémon GO

Comment faire évoluer Evoli Pokémon GO

Meilleurs jeux Pokémon pour Android

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre à Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

Wearables: des alliés en matière de sécurité et de santé

OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690

Ce sont les marques qui adopteront le train en marche mobile pliable en 2021

OnePlus Buds Z, analyse: plus pour moins

OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup à parler

Voulez-vous acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfait

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

LG Velvet, analyse: un design haut de gamme, des performances remarquables et un prix pour tous les budgets

L’entrée Season of Celebration dans Pokémon GO: quand, ce qu’elle comprend et ce que vous pouvez faire a été publiée pour la première fois sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂