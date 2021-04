Saison 4 de Cobra Kai: date de sortie de Netflix et autres dernières mises à jour !!!

Cobra Kai est une série télévisée numérique aux États-Unis qui fait suite à la série Karate Kid de Robert Mark Kamen. La série est produite par Jon Hurwitz. La première saison a été créée sur Youtube Red le 2 mai 2018. De son compte Twitter de l’année 2020, Jon Hurwitz a officiellement révélé que Cobra Kai serait en streaming sur Netflix. Il a trouvé son chemin vers Netflix, où les 2 premières saisons sont également disponibles.

Le 1er janvier 2021, la troisième saison a été annoncée. Le passage de la série à Netflix a piqué la curiosité des téléspectateurs lors de la quatrième saison. La saison 4 a cependant été renouvelée bien avant le début de la saison 3. Jon Hurwitz a révélé sur son compte Twitter fin octobre que les scénaristes de la saison 4 avaient terminé leur travail après 14 semaines d’écriture.

La saison 4 de Cobra Kai a un nouveau casting:

Fin février, une nouvelle annonce de distribution a été publiée, annonçant que la saison 4 de Cobra Kai comportera deux nouveaux visages.

Kenny, un nouvel enfant intimidé à l’école qui pratique le karaté pour se protéger des intimidateurs, est joué par Dallas Dupree Young. Devon est joué par Oona O’Brien, un nouveau gamin de karaté avec beaucoup de promesses et un gamin brillant et talentueux. Dans la série, on dit qu’elle est un personnage colérique.

Que pouvons-nous attendre de la quatrième saison de Cobra Kai?

Dans la saison 4, le vainqueur de tous les tournois de karaté de la vallée restera probablement dans la série d’arts martiaux. Le perdant choisit de quitter la ville. Dans le tournoi, il y a de bonnes chances que nous assistions à une bataille totale entre Cobra Kai de Kreese et les autres équipes. La saison 4 verra le retour de la galuchat «neckbeard teacher».

Les scènes de bataille de la saison 4 pourraient être différentes, comme Hiro Koda et Jahnel Curfman ont annoncé dans une interview avec Bleeding Cool qu’ils ne sont plus associés au projet Cobra Kai.

Date de sortie:

La saison 4 de Cobra Kai ne sortira que plus tard cette année. Jon Hurwitz, le producteur de l’émission, a annoncé en novembre que la saison 4 serait publiée un an après la saison 3. La saison 4 de Cobra Kai devrait être diffusée sur Netflix en janvier 2022 dans ce cas.

