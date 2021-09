Saison 2 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" ce sera plus étrange et aura l’épisode le plus humoristique

Disney+

Et qu’est-ce qui se passerait si …? est la série animée de l’univers cinématographique Marvel qui réinvente ses personnages et tout ce qui les entoure, offrant une nouvelle réalité. À quoi s’attendre de la saison prochaine?

Séries © IMDbEt qu’est-ce qui se passerait si …?

La série animée Et qu’est-ce qui se passerait si …? connaît un grand succès sur la plateforme de streaming Disney+ où un épisode est publié tous les mercredis jusqu’à l’achèvement de neuf versements. Bien sûr, l’idée originale était que la première saison de l’émission s’étende sur dix épisodes, mais la pandémie de COVID-19 a changé les plans pour merveille. La dixième manche de Et qu’est-ce qui se passerait si …? il a couru dans la prochaine saison de l’émission.

AC Bradley, scénariste et showrrunner a admis que cet épisode aurait pu être l’un des plus comiques parmi ceux présentés dans la série. Très conforme à ce que nous avons vu dans Soirée thor. L’écrivain a fait remarquer : « On a eu un autre épisode de comédie dans la saison… plus dans la veine de la pure comédie, qui est celui qui a été reporté au second tour en raison de problèmes de production dus au COVID. »

À quoi s’attendre de la saison 2 de « Et si…? »

La personne en charge de cette approche créative des personnages que l’on connaît si bien Univers cinématographique Marvel Il ne s’est pas limité à ces déclarations et a avancé que la saison suivante de Et qu’est-ce qui se passerait si …? ce sera encore plus étrange que le premier lot d’épisodes. « La deuxième saison est très amusante. Nous avons enlevé les roues et nous avons dû la rendre un peu plus étrange, plus sauvage », Bradley a dit.

« Il y a un épisode que j’ai écrit qui est probablement le plus proche de ma propre personnalité. C’est sincère. C’est plein d’action et de mauvais choix de vêtements des années 90. », a avoué le créateur de cette émission à succès qui chaque mercredi vient à Disney+ surprendre encore et encore les fans les plus fidèles de la MCU.

Apparemment, la saison suivante de Et qu’est-ce qui se passerait si …? s’appuiera sur les apports de la Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Par exemple, l’un des épisodes fera référence au film Veuve noire, Protagonisée par Scarlett Johansson. Cependant, il sera également temps pour le retour de vieilles connaissances de la série de romans. Par exemple, le Capitaine Carter qui a été très bien reçu par le fandom.

Vous n’êtes toujours pas abonné à Disney+ pour accéder au contenu exclusif de Marvel ? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂