Saira Khan veut un animateur «  gay, trans ou non binaire  » sur Loose Women

Saira Khan. (Chris J Ratcliffe / )

Saira Khan a demandé Femmes lâches patrons dimanche (3 janvier) pour la remplacer par une «animatrice gay, transgenre ou non binaire» après avoir annoncé qu’elle avait quitté le talk-show de midi après cinq ans.

Dans un post Instagram de sa photo de couverture pour Carnet, un supplément du Miroir du dimanche, la personnalité de la télévision britannique, 50 ans, a déclaré qu’elle quittait l’émission ITV.

Mais avec un siège sur le panneau bien-aimé maintenant vide, elle a supplié les chefs de réseau de la remplacer par quelqu’un «qui reflète le monde dans lequel nous vivons.

«C’est ce que je ferais si j’étais responsable», a-t-elle écrit dans la légende.

Saira Khan: « Je serai éternellement reconnaissante pour la plate-forme Femmes lâches m’a donné’

Elle a ajouté: «Le changement intervient au début de 2021 en laissant un siège familier sur Femmes lâches. Ce n’était pas une décision facile, mais une décision que je devais prendre pour me développer d’une autre manière.

«Je suis venu au spectacle une âme troublée et je serai éternellement reconnaissant pour la plate-forme Femmes lâches m’a donné à partager, à parler haut et fort.

«Les femmes formidables qui sont devenues mes très proches amies me manqueront. Je me sens honoré et privilégié d’avoir été assis à leurs côtés et d’avoir appris d’eux.

«Je n’aime pas les adieux formels», a poursuivi Khan, «donc je ne serai pas dans la série pour revenir sur mes« meilleurs moments ». Ce n’est pas comme ça que je veux dire au revoir.

« Merci du fond du coeur. Vous m’avez aidé à me façonner, à devenir la femme que je veux être, à avancer. Je vous remercie. »

Cela vient après que Khan a annoncé qu’elle quittait l’émission dans une colonne du samedi 2 janvier pour Le miroir, expliquant la pandémie de coronavirus en cours déchirant dans la normalité l’a incitée à réévaluer ses priorités.