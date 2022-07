Saints, Sinners et Spider-Man sont les plus gros jeux qui sortent en août

Le mois d’août approche à grands pas, et si vous cherchez de nouveaux jeux sur lesquels jouer Xbox, Playstation, Switch et PC, certaines versions intrigantes arrivent bientôt. Saints Row, un remake du genre bien connu du monde ouvert qui ramène le bac à sable des gangs à ses racines après que les derniers jeux aient augmenté le facteur de folie à 11, est sans aucun doute le plus gros jeu sorti en quelques semaines.

De plus, le web-sling sur PC sera possible avec la sortie de Marvel’s Homme araignée Remasterisé, un jeu de golf roguelike (yep), le culte de l’agneau adorablement attachant et légèrement troublant, et une collection de retour complètement impressionnante des meilleures chansons des Teenage Mutant Ninja Turtles. La liste complète est compilée ici, ainsi que quelques autres jeux qui feront parler d’eux en août, y compris des remakes d’invasions extraterrestres et un chat méchant qui veut terroriser votre collection ordonnée d’objets.

C’est adorable, ça dégage du charme de chaque pixel, et si vous incarnez un agneau possédé qui doit fonder un culte pour payer une vie due à l’au-delà, vous risquez de ternir votre âme immortelle. Préparez-vous à saisir des ressources, rassemblez une suite d’adhérents engagés et employez-les pour aider à l’éradication des faux dieux de l’agneau avec ce peu d’inspiration en jeu. Ce mois-ci, les utilisateurs de PC et de consoles peuvent s’attendre à s’amuser.

Sony a progressivement publié ses jeux auparavant réservés aux consoles sur PC, et pour sa prochaine version, il propose le grand Marvel’s Spider-Man d’Insomniac. L’excellent DLC, les options graphiques améliorées et la prise en charge des contrôleurs DualSense sont tous inclus dans Marvel’s Spider-Man Remastered, qui a été publié pour la première fois sur la PS5.