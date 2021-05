Saints Row The Third Remastered arrive sur PS5 la semaine prochaine, mise à niveau gratuite pour les joueurs PS4

QAZQA Goupille de mise à la terre en acier avec matériel de montage

Ampoule incluse:Nee Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, variateur non inclus Broche de terre galvanisée à chaud universelle avec matériel de montage. Cette broche de mise à la terre vous permet de fixer facilement et en toute sécurité votre éclairage de jardin dans votre jardin. Vous pouvez facilement le mettre dans le sol, l'herbe ou le gravier. Il a une longueur et une largeur de 16 cm et une hauteur de 46,3 cm (cette partie va dans le sol). La plaque de montage est conçue pour que vous puissiez monter une lampe avec deux, trois ou quatre points de montage. Complet avec quatre boulons et écrous pour monter la lampe sur la goupille. Une façon super pratique et pratique de monter votre lampe de jardin en toute sécurité.160 mm x 160 mm x 463 mm ( l x p x h )