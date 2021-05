Saints Row: The Third Remastered sera lancé pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Développeur Volition et l’éditeur Argent profond a annoncé la version nouvelle génération du jeu le 18 mai via le site officiel de Saints Row. Saints Row: The Third Remastered arrive sur PS5 et Xbox Series X / S le 25 mai.

Le jeu fonctionnera à 60 FPS et en résolution 4K «dynamique» sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X. Pendant ce temps, les joueurs de Xbox Series S ils pourront choisir entre deux modes: performances à 60 ips et beauté à 30 ips. Le remaster offrira également des temps de chargement plus rapides grâce aux SSD avancés des consoles.

Le développeur a également confirmé que la lueur emblématique « Saints Purple » il a été ajouté aux commandes DualSense de Sony pour la PS5 «à la demande générale». De plus, le jeu sera également disponible sur GOG à partir du 22 mai.

La version actuelle de Saints Row: The Third Remastered est sortie en mai 2020 pour PS4 et Xbox One.