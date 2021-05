Saints Row, l’éditeur Metro dévoile la vitrine du 11 juin

Koch Media, propriétaire de franchises telles que Saints Row, Dead Island, Metro et TimeSplitters, organisera sa toute première vitrine numérique en collaboration avec Summer Game Fest. L’événement aura lieu le vendredi 11 juin 2021 à 20h BST / 21h CEST / 12h PT / 15h HE. Il a été taquiné que « plus d’une douzaine » d’annonces de jeux seront faites tout au long de l’émission. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de ces révélations au fur et à mesure qu’elles se produisent ici sur le site.

Surnommé le Koch Primetime Gaming Stream, nous tournons maintenant notre attention vers la spéculation sur ce que ces plus de 12 révélations pourraient être. Saints Row 5 semble être une valeur sûre puisque nous savons qu’il est en développement depuis un certain temps maintenant, et on pourrait en dire autant de Dead Island 2. Il est insensé de penser que la suite a été annoncée il y a sept ans, mais le développeur a continué à répéter que le jeu est toujours en production. Nous savons également qu’un nouveau Métro le jeu est en cours, mais il est peut-être trop tôt pour qu’une quelconque révélation de cela ait lieu. Il en va de même pour le TimeSplitters projet, qui vient littéralement de commencer le développement.

Nouvel événement ajouté – Vendredi 11 juin, midi PT / 15 h HE. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO– Summer Game Fest (@summergamefest) 28 mai 2021

Cependant, avec plus de 12 annonces confirmées pour l’événement numérique, nous ne couvririons qu’un tiers des révélations, même si tous ces titres faisaient leur apparition. Il semble que Koch Media prépare une grande émission en conséquence. Pour plus d’informations sur Tous les événements PS5, PS4, livestreams et conférences de presse à venir, dirigez-vous vers le lien. Qu’espérez-vous voir de cet éditeur en particulier? Partagez vos espoirs et vos rêves dans les commentaires ci-dessous.