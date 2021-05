Saints Row La troisième version remasterisée de la PS5 est probable alors que la liste des trophées apparaît

Il semble qu’une version PlayStation 5 de Saints Row The Third Remastered soit sur les cartes car Exophase a répertorié une liste de trophées du jour au lendemain pour une édition native du jeu sur la dernière console de Sony. Avec exactement le même nombre de trophées ainsi que des descriptions et des exigences répliquées que la version PS4, cette version de la génération actuelle semble en effet être une chose. Les listes de trophées indiquent également généralement qu’un jeu est proche de la sortie, donc une sorte d’annonce de l’éditeur Deep Silver pourrait bien être imminente.

Lorsque nous avons écrit la revue Push Square de la version PS4 de Saints Row The Third Remastered l’année dernière, nous avons loué son engagement à offrir un amusement stupide, des missions mémorables et un monde ouvert ridicule. Une conception de jeu datée et des commandes maladroites ont toutefois empêché ce plaisir. « Même toutes ces années plus tard, c’est un titre de bac à sable incroyablement stupide qui offre des moments mémorables – c’est juste dommage qu’ils soient enterrés sous des activités fastidieuses et un gameplay qui semble incroyablement basique selon les normes d’aujourd’hui. » Une version PS5 n’aura probablement pas d’incidence sur le genre d’inconvénients de la sensation de jeu qui ont conduit à nos critiques, mais les visuels seraient sûrement encore meilleurs.

Seriez-vous intéressé par une version PS5 de Saints Row The Third Remastered? Envahissez une boîte de nuit BDSM dans les commentaires ci-dessous.