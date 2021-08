Saints Row Deep Dive cherche à apaiser les problèmes de redémarrage de la PS5 et de la PS4

Pour une raison quelconque, Saints Row est le dernier d’une longue lignée de jeux malchanceux à attirer une réaction scandaleusement négative. Volition a déclaré plus tôt dans la journée qu’il « ne recule pas », et a maintenant publié une nouvelle vidéo de plongée profonde qui approfondit plus de détails sur le redémarrage. Heureusement, celui-ci a rencontré une réaction légèrement plus positive.

La vidéo comprend un tas de nouveaux gameplay, montrant certains des scénarios loufoques dans lesquels vous vous retrouverez. Elle détaille également les gangs rivaux que vous affronterez, allant d’un conglomérat militaire de haut niveau aux muscles méchants de la bande-annonce de révélation. Cela semble tout aussi idiot que les entrées précédentes de la série – juste sans les super pouvoirs de Saints Row 4.

Cela taquine également le créateur du personnage et promet que vous serez en mesure de créer le genre de boss avec lequel vous voulez jouer. Honnêtement, nous sommes très enthousiastes à ce sujet : l’idée d’un bac à sable criminel maladroit où vous pouvez construire votre organisation à partir de zéro semble être un plaisir superbe, et nous pensons que la réaction initiale a été remarquablement dure. Espérons que cette vidéo apaise les craintes.